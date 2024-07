DAX® - Gefangen zwischen Auf- und Abwärtstrend

Der DAX® hat den gestern angeführten statistischen Vorteil nutzen können. Nach fünf roten Kerzen in Folge gelang zum Wochenstart der Farbwechsel, indem der Schlusskurs höher lag als die Notierung zum Handelsstart. Ganz so eindrucksvoll wie hier im Chart abgebildet fiel die grüne Kerze dann aber doch nicht aus. Der in vielen Chartprogrammen dargestellte tiefe Eröffnungskurs von rund 17.740 Punkten dürfte eine Folge der gestern vollzogenen Kehrtwende bei der Berechnung des Index sein. Nach Angaben der Deutschen Börse lag der DAX® zum Start bei rund 18.271 Punkten und im Tagestief bei gut 18.231 Punkten. Der aktuell bei 18.130 Punkten verlaufende Aufwärtstrend wurde damit ebenso wenig tangiert wie das Tief vom Juni bei 17.951 Punkten, dessen Unterschreiten für den Abschluss einer Topformation sorgen würde. Davon hat sich der deutsche Aktienindex erst einmal entfernt, auch weil die großen US-Indizes ihre charttechnischen Unterstützungen erfolgreich für eine Erholung genutzt haben. Beim DAX® steht heute die 50-Tage-Linie bei 18.450 Punkte im Fokus, die gestern den Aufschwung noch stoppen konnte. Als nächster Widerstand danach fungiert der Abwärtstrend bei derzeit 18.692 Punkten.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

