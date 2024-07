UPS verbucht Umsatz- und Gewinnrückgang - Jahresziel heruntergeschraubt

(Reuters) - Der US-Paketriese UPS leidet unter Rückgängen bei Umsatz und Gewinn. Der DHL- und FedEx-Rivale schraubte zudem seine Margenziele für das Gesamtjahr herunter und verfehlte mit seinen Zahlen für das zweite Quartal die Erwartungen des Marktes.

UPS-Aktien gaben nach. Der US-Konzern bekommt die Folgen einer flauen Nachfrage und einem vergleichsweise teuren Lohnabschluss in den USA zu spüren.

Der Umsatz sank im zweiten Quartal um 1,1 Prozent auf 21,8 Milliarden Dollar, teilte UPS am Dienstag mit. Der operative Gewinn brach um rund 30 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar ein. Der Gewinn pro Aktie lag im Quartal bei 1,79 Dollar - Analysten hatten dagegen LSEG-Daten zufolge 1,99 Dollar erwartet. Für das Gesamtjahr erwartet UPS nun eine operative Marge von rund 9,4 Prozent - zuvor hatte der Konzern noch eine Spanne von zehn bis 10,6 Prozent in Aussicht gestellt. Bei den Investoren kam das nicht gut an. UPS-Aktien verloren im vorbörslichen Handel rund acht Prozent.

UPS musste Rückgänge vor allem im US-Heimatmarkt verbuchen. Eine flaue Paket-Nachfrage sorgte dort für einen Umsatzrückgang von knapp zwei Prozent. Im internationalen Geschäft gaben die Umsätze um ein Prozent nach. Hier arbeitete UPS aber deutlich profitabler. UPS-Chefin Carol Tome sagte, sie hoffe insgesamt auf Besserung im zweiten Halbjahr. Rivale DHL will am 5. August über seine Ergebnisse für das zweite Quartal berichten.

(Bericht von Ananta Agarwal und Lisa Baertlein, geschrieben von Matthias Inverardi, redigiert von Klaus Lauer . Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)