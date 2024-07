Weniger Jobwechsel: Personaldienstleister Amadeus Fire senkt Ergebnisprognose

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Personaldienstleister Amadeus Fire hat seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr reduziert. Eine gesunkene Einstellungsbereitschaft der Unternehmen und Wechselwilligkeit der Kandidaten setzten den Markt unter Druck, teilte das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mit. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (operatives Ebita) sieht der Konzern 2024 daher nun im Bereich von 64 bis 70 Millionen Euro, nach 70 Millionen Euro im Vorjahr. Zuvor hatte Amadeus Fire 74 bis 80 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 4,3 Prozent auf 226 Millionen Euro. Das operative Ebita sank hingegen um 12,1 Prozent auf 28,9 Millionen Euro, wobei im zweiten Quartal ein Wachstum von 4,7 Prozent erzielt wurde. Während der spezialisierte Personaldienstleistungsmarkt unter Druck stand, entwickelte sich das Weiterbildungsgeschäft positiv./nas/mis