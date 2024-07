Destatis - 33.600 Pflegefachkräfte im Jahr 2023 ausgebildet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Drei Jahre nach Einführung des Ausbildungsberufs haben sich laut Statistischem Bundesamt rund 33.600 Personen erfolgreich als Pflegefachleute ausbilden lassen.

Die Ausbildung wird seit 2020 angeboten und dauert in Vollzeit drei Jahre. Einen Schwerpunkt können die angehenden Fachkräfte in Gesundheits- und Kinderkrankenpflege oder Altenpflege zusätzlich im letzten Drittel der Ausbildung setzen. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch weiter mitteilte, hat aber nur ein Prozent der Absolventen des Jahres 2023 einen Abschluss mit Schwerpunkt Gesundheits- und Kinderkrankenpflege (300 Abschlüsse) oder Altenpflege (100 Abschlüsse) erworben.

Grundlage ist das Pflegeberufe-Reformgesetz von 2017. Dabei wurden bis dahin getrennte Ausbildungen in den Berufsfeldern Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie Altenpflege zum Berufsbild Pflegefachfrau/-mann zusammengeführt.

