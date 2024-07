Scholz über Harris - "Sie weiß, was sie will und was sie kann"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hält einen Sieg der Demokratin Kamala Harris bei der US-Präsidentenwahl im November für möglich.

Die US-Vize-Präsidentin habe gute Chancen, sich gegen den Republikaner Donald Trump durchzusetzen, sagte Scholz am Mittwoch vor Journalisten in Berlin. Dies müssten die Amerikaner entscheiden. Der Kanzler bezeichnete die wahrscheinliche Präsidentschaftskandidatin der Demokraten als erfahrene und kompetente Politikerin. "Sie weiß, was sie will und was sie kann." Scholz sagte, er habe Harris mehrfach getroffen und ausführlich mit ihr gesprochen. "Sie hat eine sehr klare Vorstellung von der Rolle ihres Landes, den Entwicklungen in der Welt und von den Herausforderungen, vor denen wir stehen."

Der 81-jährige US-Präsident Joe Biden hatte am Wochenende darauf verzichtet, bei der Wahl im November erneut gegen Ex-Präsident Trump anzutreten. Biden erklärte anschließend, Harris' Kandidatur zu unterstützen. Inzwischen haben sich auch die meisten Delegierten der Demokraten hinter die 59-Jährige gestellt. Endgültig wird im August über die Kandidatur der Demokraten entschieden.

"Wir sind natürlich total interessiert am Wahlausgang", sagte Scholz. "Das ist die Supermacht, das ist das mächtigste Land der Welt." Deshalb sei das Ergebnis auch wichtig für alle Länder der Welt und besonders für die engsten Verbündeten der USA in Europa und in Deutschland. "Deswegen ist für mich klar, dass wir den transatlantischen Kurs fortsetzen müssen", machte der Kanzler deutlich. Dies sei unabhängig davon, wer künftig Präsident oder Präsidentin der USA sei. Zudem werde Deutschland so oder so auch in Zukunft weiter zwei Prozent seiner Wirtschaftsleistung in die Verteidigung stecken, sagte Scholz.

