DAX Chart – Intraday-Erholung im Gange

Der DAX startete heute nach schlechten Vorgaben aus den USA schwächer und steht unter Druck. Der aktuelle DAX-Chart zeigt jedoch Anzeichen einer möglichen Intraday-Erholung.

DAX Chart zeigt mögliche Umkehr

Der DAX begann den Handelstag direkt mit einem Gap-Down und durchbrach sofort das Vortagstief bei 18.348 Punkten sowie das untere Bouhmidi-Band bei 18.254 Punkten. Dies waren deutliche Anzeichen für eine Schwäche im Markt. Während der Initial Balance, also in der ersten Handelsstunde, wurden die Verkäufe ausgeweitet, was zu einem Test des zweiten unteren Bouhmidi-Bandes bei 18.122 Punkten führte. Das zweite Bouhmidi-Band zeigt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % die erwartete Tagesbandbreite des DAX an. Dies ist erst das zweite Mal in diesem Jahr, dass der DAX dieses Band erreicht hat. Im Juni schaffte der DAX anschließend eine klassische Reversal-Bewegung innerhalb der Bouhmidi-Bandbreite bis zum Ende des Tages. Auch heute können wir eine eindrucksvolle Reversal-Bewegung beobachten. Während des Verfassens dieses Artikels hat der DAX bereits das zweite untere Bouhmidi-Band verteidigt und tendiert kurz vor 18.200 Punkten. Die nächsten Ziele auf der Oberseite sind das erwähnte erste untere Bouhmidi-Band bei 18.254 Punkten sowie das Vortagstief bei 18.348 Punkten. Auf der Unterseite bildet vorerst das zweite untere Bouhmidi-Band ein Bollwerk gegen weitere Verkäufe, zumindest für heute. DAX Chart mit Bouhmidi-Bändern.