Nasdaq 100: Größter Tagesverlust seit zwei Jahren und jetzt?

Der Nasdaq 100 erlitt gestern den größten Tagesverlust seit zwei Jahren und schloss bei 19.032,39 Punkten, was einem Rückgang von 3,65 % entspricht. Wie geht es weiter?

Gestern verzeichnete der Nasdaq 100 den größten Tagesverlust seit Dezember 2022, mit einem Minus von 3,68 %. An der Wall Street schlossen auch der marktbreite S&P 500 (-2,31 %) und der Dow Jones (-1,25 %) deutlich im Minus. Zu hohe Erwartungen an die US-Berichtssaison, eine überhitzte Rally, schwache Konjunkturaussichten und historisch steigende Volatilität über die Sommermonate belasten vor allem den Technologiesektor. In den vergangenen fünf Handelstagen büßte der Nasdaq 100 rund 4,5 % ein.