Dax-Rückblick:

Nach den 200 Punkten Kursverlust in der ersten Handelsstunde am gestrigen Donnerstag gab es keine weiteren Anschlussverkäufe auf der Unterseite im Dax, im Gegenteil: Die Käufer übernahmen im Handelsverlauf - am Nachmittag mit ordentlich Rückenwind von der Wall Street - wieder das Kommando und schickten den Index zurück über die 22.000 Punkte-Marke. Damit wurde das präferierte negative Szenario zunächst negiert.

Dax-Ausblick:

Der Dax stieg heute Morgen in den Bereich 22.200 bis 22.250 Punkte - dem Bereich der Nackenlinie (rot im Chart unten) der abgeschlossenen Top-Formation im Tageschart.

An dieser entscheidenden technischen Hürde im Chartbild des deutschen Börsenbarometers wird sich nun entscheiden müssen, ob der Crash vom Monatsstart nur ein Ausrutscher war und der Index direkt auf neue Allzeithochs durchzieht, oder wir ausgehend vom aktuellen Niveau einen erneuten, größeren Rücksetzer sehen werden. Es wird spannend! Ein schönes Wochenende allen Lesern!