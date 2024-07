In der Mahlzeit-Sendung geht es heute um diese Werte: Befesa, Siltronic, Aixtron, Kering, TotalEnergies, Stellantis, Lamb Weston, AT&T, Vertiv, Viking Therapeutics, IBM, ServiceNow, Ford, Chipotle

Ziemlich heftig gestalten sich die Rücksetzer in den Indizes. Saisonal passend und auch nicht unerwartet in Anbetracht der hohen Bewertungen einiger Aktien machen nun Sorgen in Bezug auf die Monetarisierung der KI-Investitionen bei den Tech-Unternehmen den Anlegern zu schaffen. Entsprechend liegt der Nasdaq 100 innerhalb weniger Tage bereits neun Prozent unter dem Jahreshoch. Selbst die guten Zahlen bei Vertiv sind hart abverkauft worden. Ford-Aktien knicken ebenfalls ein und auch bei Aixtron setzt sich der alte Abwärtstrend wohl fort.