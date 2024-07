ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Aixtron auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Aixtron mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Die jüngsten Signale für eine Bodenbildung im Markt für Siliziumkarbid-Halbleiter seien ermutigend und deuteten auf eine deutliche Erholung im kommenden Jahr hin, schrieb Analystin Olivia Honychurch am Donnerstagabend. Sie teilt zudem die Einschätzung des Managements, dass die Aussichten für Galliumnitrid-Halbleiter unterschätzt werden. Den Margenausblick für 2024 sieht die Expertin zwar als Herausforderung. Doch dank der guten Aussichten durch die Geschäftsexpansion in Italien sollte das Potenzial für eine Neubewertung der Aktie nicht schmälern. Den Ausverkauf im Technologiesektor sieht sie daher als Kaufgelegenheit./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2024 / 13:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2024 / 19:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------