Bechtle-Aktie: 3 Gründe, die gerade jetzt für den deutschen Top-IT-Highflyer sprechen!

Auch wenn sie vor zwei Jahren mal einen kurzen Durchhänger hatten, so gehören die Technologieaktien gleichwohl zu den Überfliegern an der Börse. Wobei derzeit vor allem das Thema KI die Kurse vieler IT-Werte beflügelt. Viele denken hier jetzt bestimmt als Erstes an die großen amerikanischen Hightechkonzerne.

Doch auch bei uns in Deutschland lässt sich das eine oder andere erfolgreiche Technologieunternehmen ausmachen. So wie beispielsweise auch der in Neckarsulm beheimatete IT-Konzern Bechtle (WKN: 515870). Und es gibt gute Gründe dafür, die Aktie der Firma nicht links liegenzulassen.

Solide Gewinnentwicklung

Schaut man auf die geschäftliche Entwicklung von Bechtle, so lassen sich vor allem das Cloud-Computing und die Internetsicherheit als wichtige Wachstumstreiber ausmachen. Der KI-Boom hingegen konnte die Aktie des Konzerns bisher hingegen wenig stimulieren. Dabei dürfte man aber langfristig an dieser Stelle durchaus zu den Profiteuren gehören.

Ein Anfang könnte sein, dass Bechtle zum Beispiel einen Auftrag vom Land Baden-Württemberg einheimsen konnte. Durch die Unterstützung von Bechtles Datenanalyse- und KI-Spezialisten will das Bundesland die Digitalisierung seiner Verwaltungen vorantreiben. Unter anderem geht es darum, die Analyse großer Datenmengen zu automatisieren sowie den Einsatz von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz.

Wenn wir auf die Entwicklung des Gewinns blicken, dann kann Bechtle mächtig punkten. Denn seit 2012 haben die Neckarsulmer in jedem Jahr hier etwas mehr erwirtschaften können. Waren es damals noch 56,60 Mio. Euro, konnte man für das Jahr 2023 bereits einen Nettoertrag von 265,51 Mio. Euro erzielen. Was für diesen Zeitraum einen Anstieg von durchschnittlich 15,07 % (!) pro Jahr bedeutet.

Beim Umsatzwachstum ist die Entwicklung ähnlich, nur im Pandemiejahr 2020 sind die Erlöse geringer als im Vorjahr ausgefallen. Nach Schätzungen von MarketScreener sollen Umsatz und Gewinn nicht nur in diesem, sondern auch in den nächsten beiden Jahren weiter auf neue Rekordmarken ansteigen.

Solides Dividendenwachstum

Als weiteres Kriterium für die Bechtle-Aktie kann man sicherlich die solide Dividendenpolitik ins Feld führen. Der IT-Konzern zahlt nämlich nicht nur regelmäßig eine Gewinnbeteiligung, man kann auch seit mittlerweile 14 Jahren regelmäßige Anhebungen erkennen. Was wohl vor allem für Einkommensinvestoren interessant sein dürfte.

Erhielten die Aktionäre in diesem Jahr für 2023 eine Dividende von 70 Cent je Aktie, so lag die Ausschüttung 2009 gerade einmal bei 10 Cent je Anteilsschein. Wir können für diese Zeitspanne also ein Dividendenwachstum von insgesamt 600 % erkennen. Was einer durchschnittlichen jährlichen Anhebung von 14,91 % gleichkommt.

Beim derzeitigen Kurs kann man mit der Bechtle-Aktie eine anfängliche Dividendenrendite von 1,75 % erzielen. Das sieht auf den ersten Blick relativ gering aus. Sollte das Technologieunternehmen aber die Ausschüttung im selben Tempo erhöhen wie bisher, läge die persönliche Dividendenrendite in 14 Jahren dann allerdings schon bei 12,25 %.

Solides Aufholpotenzial

Mit genau 40,00 Euro (18.07.2024) notiert die Bechtle-Aktie aktuell rund 11 % tiefer als noch Anfang Januar. Und ausgehend von ihrem bisherigen Höchststand von 69,14 Euro (09.11.2021) haben die Papiere bis heute sogar 42 % an Wert eingebüßt. Beim derzeitigen Kurs wird die Aktie damit mit einem 2024er KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 18 bewertet.

Der schwache Kursverlauf verwundert angesichts der sehr guten Aussichten. Denn immerhin soll sich das relativ konstante Umsatz- und Gewinnwachstum auch mittelfristig weiter fortsetzen. Dazu sollen auch Übernahmen ihren positiven Beitrag leisten. Gerade erst hat man sich übrigens den italienischen IT-Dienstleister Magnetic Media Network einverleibt.

Aber auch im letzten Jahr hatte das Bechtle-Management in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, der Schweiz, den Niederlanden und in Spanien insgesamt siebenmal zugegriffen. Womit sich die Mitarbeiterzahl an den mehr als 120 europäischen Standorten um 1.100 auf gut 15.000 erhöht hat.

Es ist also alles auf weiteres Wachstum ausgelegt und steigende Umsätze und Gewinne sollten sich meines Erachtens früher oder später auch auf den Aktienkurs positiv auswirken. Das Aufholpotenzial ist zudem recht hoch und zusätzlich könnte zudem auch noch die ansehnliche Dividende mit der Chance auf weitere Anhebungen in meinen Augen durchaus einen Anreiz für die Aktie von Bechtle bieten.

