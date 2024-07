DAX Wochenausblick: Alle Augen auf Jerome Powell – Quartalszahlen im Fokus

Im Fokus der Anleger stehen in der neuen Handelswoche neben der Fed-Notenbanksitzung neue Zahlen vom US-Jobmarkt. Auch die Entwicklungen im Kampf um den Einzug in das Weiße Haus gilt es im Blick zu behalten. Gleichzeitig dürfte die laufende Berichtssaison hierzulande als auch in den USA bewegen.

Deutsches BIP und Inflationszahlen am Dienstag im Blick

Aus Sicht des Wirtschaftsdatenkalenders dürfte es am Dienstag mit neuen Schätzungen zur Entwicklung des deutschen Bruttoinlandsprodukts spannend werden (10:00 Uhr). Für das zweite Quartal erwarten Fachleute im Vergleich zum Vorquartal ein Plus von 0,20 Prozent, nach zuvor 0,10 Prozent.