Aufwärtstrend intakt und 2 weitere Gründe, die jetzt für diese Top-US-Aktie sprechen!

An der Börse heißt es symbolisch gemeint ja bekanntlich, dass man nie in ein fallendes Messer greifen sollte. Auf der anderen Seite kann es aber durchaus sinnvoll erscheinen, bei einer intakten Aufwärtsbewegung mit auf den Zug aufzuspringen. Weil solche Phasen mitunter nämlich recht lange andauern können.

Ein Wert, mit dem es unter leichten Schwankungen schon viele Jahre nach oben geht, ist die Aktie des amerikanischen Müllspezialisten Waste Management (WKN: 893579). Und es gibt meiner Ansicht nach einige Aspekte, die auch weiterhin für ein Engagement in die Papiere sprechen könnten.

Umsatz und Gewinn auf Wachstumskurs

Auch wenn Waste Management in Deutschland unter den Investoren eventuell nicht ganz so bekannt ist, so bietet das Unternehmen in den USA fast 21 Mio. Wohn-, Industrie- sowie kommunalen und gewerblichen Kunden sämtliche Dienstleistungen rund um die Müllentsorgung, Müllverbrennung sowie auch dem Recycling an.

Und dies anscheinend relativ erfolgreich. Zumindest kann man diesen Eindruck bekommen, wenn man sich die fundamentalen Daten einmal anschaut. Denn auch wenn es nicht absolut konstant nach oben geht, so wachsen Umsatz und Gewinn dennoch relativ beständig. Wobei die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2023 mit 20,43 Mrd. US-Dollar um 37 % höher ausfielen als vor fünf Jahren.

Auch beim Nettoergebnis gab es in diesem Zeitraum einen positiven Trend. Hier steht für das letzte Jahr ein Betrag von 2,30 Mrd. US-Dollar in den Büchern und damit immerhin 19 % mehr als noch 2018 erwirtschaftet wurde. Allerdings musste Waste Management sowohl 2019 als auch 2020 einen niedrigeren Gewinn als im Vorjahr ausweisen.

Doch seit 2021 gab es keinen Gewinnrückgang mehr und laut den Experten von MarketScreener soll dieser positive Trend auch mittelfristig weiter anhalten. Sie prognostizieren nicht nur für das laufende, sondern auch für die kommenden beiden Jahre bei Umsatz und Gewinn neue Rekordwerte.

Dividende auf Steigerungskurs

Es gibt ja nicht wenige Investoren, die speziell auf eine ansehnliche Dividende Wert legen, weil sie sich mit den regelmäßigen Ausschüttungen ein passives Zusatzeinkommen aufbauen möchten. Obwohl hier die aktuelle Dividendenrendite von 1,36 % bei Waste Management nicht unbedingt verlockend auszusehen scheint.

Aber seit nunmehr fast 20 Jahren spendiert der Müll- und Umweltkonzern bei der Gewinnbeteiligung jedes Jahr ein klein wenig mehr. Und während 2004 noch eine Gesamtjahresdividende von gerade einmal 0,75 US-Dollar gezahlt wurde, werden es in diesem Jahr voraussichtlich 3,00 US-Dollar sein, die je Aktie an die Anteilseigner ausgeschüttet werden.

Für diese Zeitspanne können wir also ein Dividendenwachstum von insgesamt 300 % ermitteln. Was letztendlich einer durchschnittlichen jährlichen Anhebung von 7,18 % entspricht. Geht es in diesem Tempo weiter, kann man hier über die Jahre von einer stetigen Erhöhung der persönlichen Dividendenrendite auf sein eingesetztes Kapital wunderbar profitieren.

Aktie auf Erfolgskurs

Wenn sich die Geschäftsergebnisse gut entwickeln, dann wirkt sich dies in den meisten Fällen auch positiv auf den Aktienkurs des jeweiligen Unternehmens aus. So auch bei den Papieren von Waste Management, die gerade erst mit 223,45 US-Dollar (22.07.2024) ein neues Allzeithoch erreicht haben. Damit konnten sie seit Anfang des Jahres bereits um 23 % im Kurs zulegen.

Als interessant ist an dieser Stelle aber sicherlich auch die langfristige Entwicklung der Waste-Management-Aktie zu bezeichnen. Denn blicken wir auf die 10- und 15-Jahres-Performance, dann lassen sich hier Kurssteigerungen von 401 bzw. 651 % ablesen. Zuzüglich der soliden Dividendenzahlungen wäre eine Investition in die Papiere also für Anleger durchaus eine lohnenswerte Angelegenheit gewesen.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass man aufgrund des erfolgreichen Geschäftsmodells sowie der guten mittelfristigen Prognose bei Waste Management auch zukünftig mit einem weiter steigenden Aktienkurs rechnen kann. Natürlich habe ich keine Glaskugel und auch das 2024er KGV von 30 könnte derzeit eventuell etwas hoch erscheinen. Denkt man langfristig, dann dürfte das eben erreichte All-Time-High meines Erachtens noch lange nicht das Letzte der Waste-Management-Aktie gewesen sein.

Der Artikel Aufwärtstrend intakt und 2 weitere Gründe, die jetzt für diese Top-US-Aktie sprechen! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Waste Management.

