EQS-News: Andy Halford wird neuer Finanzvorstand der Aareal Bank

Andy Halford wird neuer Finanzvorstand der Aareal Bank

Wiesbaden, 30. Juli 2024 – Andy Halford wird vorbehaltlich der üblichen regulatorischen Genehmigungen ab 1. Oktober 2024 neuer Chief Financial Officer (CFO) der Aareal Bank. Halford war zuletzt nahezu zehn Jahre Group Chief Financial Officer und Group Executive Director bei Standard Chartered. Hier trug er zur Überarbeitung der Strategie und der finanziellen Performance von Standard Chartered und damit zur Rückkehr zum Wachstum der Bank bei.

Der künftige CEO der Aareal Bank, Dr. Christian Ricken, erklärte: „Ich freue mich sehr, mit Andy Halford einen erfahrenen Finanzexperten in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Mit seiner beeindruckenden, jahrzehntelangen Karriere hat Andy Halford seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, Finanz- und Treasury-Operationen durch verschiedene Marktzyklen hindurch erfolgreich zu steuern. Ich freue mich darauf, seine umfangreiche Erfahrung und sein tiefgreifendes Branchenwissen gewinnbringend für den weiteren Wachstumskurs der Bank einsetzen zu können.“

Andy Halford kam im Juli 2014 als Group Chief Financial Officer und Group Executive Director zu Standard Chartered. Vor seiner Zeit bei Standard Chartered war Halford von 2005 bis 2014 Chief Financial Officer bei Vodafone Group Plc. Unter seiner Ägide konnten dort die Finanzstruktur und die strategischen Investitionen des Unternehmens wesentlich verbessert werden, was eine deutliche Steigerung des Unternehmenswerts zur Folge hatte. Zuvor war er unter anderem als Chief Financial Officer bei Verizon Wireless in den USA tätig, wo er an zahlreichen Übernahmen beteiligt war, die einen der größten Mobilfunkanbieter in den USA hervorbrachten.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Aareal Bank AG, Jean Pierre Mustier, erklärte: „Ich möchte Marc Heß meinen aufrichtigen Dank aussprechen, der hervorragende Arbeit bei der Gestaltung einer makellosen Finanzarchitektur und exzellenter Planungsprozesse geleistet hat und die Diversifizierung der Refinanzierungsquellen der Aareal Bank auf ein neues Niveau gehoben hat.“

Der scheidende CFO Marc Heß wird bis November der Aareal Bank zur Verfügung stehen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Ansprechpartner für die Medien:

Margarita Thiel

Telefon: +49 611 348 2306

Mobil: +49 171 206 9740

margarita.thiel@aareal-bank.com

Christian Feldbrügge

Telefon: +49 611 348 2280

Mobil: +49 171 866 7919

christian.feldbruegge@aareal-bank.com



Ansprechpartner für Investoren:

Aareal Bank AG – Investor Relations

Tel: +49 611 348 3009

ir@aareal-bank.com

Über die Aareal Bank Gruppe

Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Die Bank nutzt ihre Expertise, um Trends, Herausforderungen und Chancen frühzeitig zu erkennen und für ihre Stakeholder zu nutzen. Die Aareal Bank Gruppe bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Branchen und ist auf drei Kontinenten – in Europa, Nordamerika und Asien – vertreten. Die Geschäftsstrategie der Aareal Bank Gruppe ist auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit ESG-Aspekten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) als zentrale Bestandteile.

Die Aareal Bank AG umfasst die Geschäftssegmente Strukturierte Immobilienfinanzierungen, Banking & Digital Solutions und Aareon. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt diese mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die Tochtergesellschaft Aareon, Europas bewährter Anbieter von SaaS-Lösungen für die Immobilienwirtschaft, bildet das dritte Geschäftssegment. Mit dem Ziel, Menschen, Prozesse und Immobilien zu vernetzen, führt die Aareon das Ökosystem enger zusammen. Das Aareon-Immobilienverwaltungssystem ermöglicht eine effiziente Immobilienverwaltung und -instandhaltung und bietet allen Beteiligten ein hochwertiges digitales Erlebnis. Am 24. Juni 2024 informierten Advent und Aareal, dass sie mit TPG und CDPQ eine Vereinbarung über den Erwerb der Aareon getroffen haben. Der Vollzug der Transaktion (Closing) wird vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und aufsichtsrechtlicher Genehmigungen in der zweiten Jahreshälfte 2024 erwartet.

