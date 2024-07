GNW-Adhoc: WEITERER AUSBAU DER MARKTANTEILE - SIKA MIT REKORDERGEBNIS IM ERSTEN HALBJAHR

^Ad-Hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange

Regulation WEITERER AUSBAU DER MARKTANTEILE - SIKA MIT REKORDERGEBNIS IM ERSTEN HALBJAHR * Umsatz erstes Halbjahr von CHF 5'834.8 Millionen (+9.2% in CHF) * Umsatzsteigerung von 12.8% in Lokalwährungen, negativer Fremdwährungseinfluss von -3.6% * Ausbau der Materialmarge auf 55.1% (erstes Halbjahr 2023: 52.7%) * Signifikante Erhöhung der EBITDA-Marge auf 18.7% (erstes Halbjahr 2023: 16.5%) * Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) von CHF 1'092.9 Millionen (Vorjahr: CHF 881.1 Millionen) * Erfolgreiche Integration von MBCC mit erhöhtem Synergie-Ausblick für das Jahr (CHF 100 - 120 Millionen) * Akquisition von Kwik Bond, USA * Eröffnung neuer Werke in Peru und China * Weltweite Mitarbeitende-Umfrage bestätigt hohe Engagement-Rate von 86% * Validierung der SBTi für Sikas Netto-Null-Ziele * Ausblick Geschäftsjahr 2024 bestätigt: * Umsatzsteigerung in Lokalwährungen von 6 bis 9% * Überproportionaler EBITDA-Anstieg * Bestätigung der strategischen Ziele 2028 für nachhaltiges, profitables Wachstum Sika blickt im ersten Halbjahr 2024 auf einen erfolgreichen Geschäftsverlauf zurück. Das Unternehmen konnte trotz herausfordernder Marktbedingungen Rekordergebnisse erzielen. Starke Zuwachsraten und der gezielte Ausbau der Marktanteile resultieren in einem neuen Umsatzrekord von CHF 5'834.8 Millionen (Vorjahr: CHF 5'345.5 Millionen). Dies entspricht einer Steigerung von 12.8% in Lokalwährungen. Das Umsatzwachstum in Schweizer Franken belief sich auf 9.2%, darin enthalten ist ein negativer Währungseffekt von -3.6%, der sich im zweiten Quartal abgeschwächt hat. Auf Profitabilitätsstufe konnte Sika die EBITDA-Marge substanziell auf 18.7% (Vorjahr: 16.5%) ausbauen. Die Integration der MBCC- Akquisition schreitet sehr gut voran und trägt massgeblich zu den starken Halbjahresergebnissen bei. Thomas Hasler, Vorsitzender der Konzernleitung: «Mit unserem guten Geschäftsergebnis im ersten Halbjahr 2024 haben wir gezeigt, dass wir ausgezeichnet positioniert sind, um auch in herausfordernder Märkten Marktanteile zu gewinnen. Weiter validierte die Science Based Targets Initiative (SBTi) im ersten Halbjahr unsere kurz- und langfristigen Emissionsreduktionsziele, mit denen Sika bis zum Jahr 2050 Netto-Null-Emissionen erreichen will. Dieser wichtige Erfolg unterstreicht das Engagement von Sika für Nachhaltigkeit und die proaktive Rolle des Unternehmens bei der Dekarbonisierung des Bausektors und der Automobilindustrie. Einen wichtigen Meilenstein haben wir in unserer Strategie 2028 erreicht. In einer globalen Mitarbeitenden-Umfrage, die im ersten Halbjahr durchgeführt wurde, erzielten wir eine Engagement-Rate von 86% und übertrafen damit unsere Zielvorgabe von 80% klar. Sika hat eine starke Unternehmenskultur und wir können auf die hohe Identifikation unserer Mitarbeitenden mit dem Unternehmen zählen. Ihnen ist es zu verdanken, dass wir im ersten Halbjahr 2024 erneut exzellente Geschäftsresultate erzielten.» ÜBERPROPORTIONALE EBITDA-STEIGERUNG Sika verzeichnete eine Materialmarge von 55.1% (Vorjahr: 52.7%) im ersten Halbjahr. Diese Entwicklung, zusammen mit Effizienzsteigerungen und Synergien der MBCC-Akquisition, hat trotz teils inflationärer Kostendynamik zu einer klar gesteigerten EBITDA-Marge von 18.7% (Vorjahr: 16.5%) geführt. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) erreichte im ersten Halbjahr mit CHF 1'092.9 Millionen einen neuen Rekordwert. Mit einem klaren Fokus auf Cash-Generierung erzielte Sika ein Allzeithoch beim operativen freien Geldfluss von CHF 401.3 Millionen (Vorjahr: CHF 322.5 Millionen). WACHSTUM UND MARKTANTEILGEWINNE IN ALLEN REGIONEN Alle Regionen konnten sich erfolgreich behaupten und haben zu Sikas Wachstum und zum Ausbau der Geschäftsaktivität beigetragen. So ist Sika im ersten Halbjahr weiter organisch gewachsen und hat die Marktanteile gesteigert. Im ersten Halbjahr 2024 verzeichnete die Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) einen Umsatzanstieg in Lokalwährungen von 13.5% (Vorjahr: 4.1%). Eine erhöhte Preisstabilität, robuste Arbeitsmarktzahlen, eine Stabilisierung der Kaufkraft aufgrund der Erholung der Reallöhne sowie ein tendenziell niedrigeres Zinsniveau deuten auf eine Belebung der Wirtschaft in der Region hin. Der positive Trend zu mehr Infrastruktur- und kommerziellen Bauprojekten setzte sich im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres fort. Auch im Distributionsgeschäft realisierte Sika einen Zuwachs. Auf lokaler Ebene konnten die Länder des Nahen Ostens, Afrikas sowie Osteuropas weiteres Wachstum generieren. In der Region EMEA verzeichnete Deutschland, einer der wichtigsten Märkte im Bauwesen, erste positive Wachstumsimpulse. Ein verhaltenes erstes Halbjahr hingegen verzeichnete das Automotive- und Industriegeschäft. Als Grund hierfür sind rückläufige Produktionszahlen bei Neufahrzeugen anzuführen. Der Umsatz in der Region Americas konnte im Berichtszeitraum um 15.1% (Vorjahr: 12.0%) in Lokalwährungen gesteigert werden. Insbesondere die USA verzeichneten im bisherigen Jahresverlauf ein kontinuierliches Wirtschaftswachstum. Den positiven Trend stützen staatlich geförderte Infrastrukturprojekte sowie Projekte, die im Rahmen der Verlagerung von Produktionsanlagen zurück in die USA realisiert werden. Auch Lateinamerika trug mit einem leichten Wachstum zum positiven Trend in der Region bei. Im Automotive Business ist es Sika gelungen, ihren Umsatz leicht zu steigern. Gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres konnte der Anteil an Sika Technologien in Neufahrzeugen weiter erhöht werden. Mit Kwik Bond, einem Hersteller von Polymersystemen für die Sanierung von Betoninfrastrukturen in den USA, hat Sika darüber hinaus eine erfolgreiche Akquisition getätigt. Kwik Bond ist seit über 30 Jahren auf die Sanierung von Brückenfahrbahnen spezialisiert. Mit der Übernahme erweitert Sika ihr Portfolio an hochwertigen Systemen zur Sanierung von Betonstrukturen. In Lima, Peru, konnte ein hochmodernes Werk zur Herstellung von synthetischen Makro-Kunststofffasern für Betonbauteile in Betrieb genommen werden. Mit der innovativen Technologie baut Sika ihre Position als führende Anbieterin für die Bergbauindustrie und starke Partnerin für Infrastrukturprojekte weiter aus. Die Region Asien/Pazifik steigerte den Umsatz um 8.0% (Vorjahr: 9.9%). In China erzielte Sika im Distributionsgeschäft trotz verhaltener Märkte ein leichtes Wachstum, während das Projektgeschäft klar rückläufig war. Dagegen hat Südostasien im Laufe des Jahres an Wachstumsdynamik gewonnen und ein hohes einstelliges Wachstum erzielt. Im Bereich Automotive konnte Sika ihren Anteil in Fahrzeugen lokaler und internationaler Automobilhersteller in China und Indien gezielt ausbauen. Im ersten Halbjahr eröffnete Sika ein neues Werk in Liaoning, der grössten Provinz im Nordosten Chinas. Die hocheffiziente Fabrik, in der Mörtel, Fliesenkleber und Abdichtungslösungen produziert werden, ermöglicht es Sika, der künftig wachsenden Marktnachfrage gerecht zu werden. Gleichzeitig werden die Distanzen verkürzt und die Logistik optimiert. AUSBLICK FÜR DAS JAHR 2024 Sika ist davon überzeugt, dass die Strategie des nachhaltigen und profitablen Wachstums auch im Jahr 2024 in einem sich erholenden wirtschaftlichen Umfeld erfolgreich fortgesetzt werden kann. Einen wichtigen Beitrag hierbei leisten die weltweit rund 34'000 engagierten Mitarbeitenden, die sich auf hohem Niveau mit den Unternehmenszielen identifizieren und sich massgeblich dafür einsetzen, dass Sika als Innovationsführerin in ihren Kernmärkten den Wandel im Bau und Industriesektor in Richtung Automatisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit vorantreibt. Weltweit verlassen sich Baufachleute, Bauherren, Industrieunternehmen und weitere Stakeholder auf die erstklassige Qualität der innovativen Sika Lösungen sowie auf deren Beitrag zur Dekarbonisierung und einfachen Anwendung. Für 2024 erwartet Sika ein Umsatzplus in Lokalwährungen von 6 bis 9% sowie eine überproportionale EBITDA-Steigerung. KENNZAHLEN ERSTES HALBJAHR 2024 ------------------------------------------------------------------------------- 1.1.2023- 1.1.2024- in Mio. CHF 30.6.2023 30.6.2024 Veränderung in % ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Nettoerlös 5'345.5 5'834.8 +9.2 ------------------------------------------------------------------------------- Bruttoergebnis 2'817.0 3'217.6 +14.2 ------------------------------------------------------------------------------- Betriebsgewinn vor Abschreibungen (EBITDA) 881.1 1'092.9 +24.0 ------------------------------------------------------------------------------- Betriebsgewinn (EBIT) 660.4 822.2 +24.5 ------------------------------------------------------------------------------- Gewinn nach Steuern 411.9 577.1 +40.1 ------------------------------------------------------------------------------- Unverwässerter Gewinn je Aktie (in CHF) 2.67 3.59 +34.5 ------------------------------------------------------------------------------- Verwässerter Gewinn je Aktie (in CHF) 2.59 3.59 +38.6 ------------------------------------------------------------------------------- Operativer freier Geldfluss 322.5 401.3 +24.4 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Bilanzsumme(1) 15'049.2 16'134.4 ------------------------------------------------------------------------------- Konsolidiertes Eigenkapital(1) 5'933.2 6'425.2 ------------------------------------------------------------------------------- Eigenkapitalquote in %(1,)(2) 39.4 39.8 ------------------------------------------------------------------------------- Ertrag auf dem eingesetzten Kapital (ROCE) in %(3) 13.6 13.4 ------------------------------------------------------------------------------- (1) Per 31. Dezember 2023 beziehungsweise 30. Juni 2024. (2) Eigenkapital des Konzerns dividiert durch die Bilanzsumme. (3) Eingesetztes Kapital = Umlaufvermögen, Sachanlagen, immaterielle Werte abzüglich flüssiger Mittel, kurzfristiger Wertschriften, kurzfristigen Fremdkapitals (ohne Bankschulden und Anleihen). NETTOERLÖS DER REGIONEN ------------------------------------------------------------------------------- 1.1.2023- 1.1.2024- Veränderung gegenüber Vorjahr in Mio. CHF 30.6.2023 30.6.2024 (+/- in %) ------------------------------------------------------------------------------- in CHF in Lokal- Währungs- Akquisitions- währungen effekt effekt ------------------------------------------------------------------------------- Nach Regionen ------------------------------------------------------------------------------- EMEA 2'322.2 2'565.3 10.5 13.5 -3.0 13.1 ------------------------------------------------------------------------------- Americas 1'810.8 2'045.1 12.9 15.1 -2.2 13.9 ------------------------------------------------------------------------------- Asien/Pazifik 1'212.5 1'224.4 1.0 8.0 -7.0 8.3 ------------------------------------------------------------------------------- Nettoerlös 5'345.5 5'834.8 9.2 12.8 -3.6 12.3 ------------------------------------------------------------------------------- Produkte für die Bauwirtschaft 4'421.5 4'949.6 11.9 15.8 -3.9 14.9 ------------------------------------------------------------------------------- Produkte für die industrielle Fertigung 924.0 885.2 -4.2 -1.1 -3.1 0.0 ------------------------------------------------------------------------------- +------------------------------------------------------------------------------+ | Webcast am 30. SIKA FIRMENPROFIL Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die rund 34'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2023 einen Umsatz von CHF 11.2 Milliarden.