Original-Research: CR Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: CR Energy AG - from First Berlin Equity Research GmbH 30.07.2024 / 10:41 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group AG. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to CR Energy AG Company Name: CR Energy AG ISIN: DE000A2GS625 Reason for the research: Update Recommendation: Kaufen from: 30.07.2024 Target price: EUR12 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu CR Energy AG (ISIN: DE000A2GS625) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 12,00. Zusammenfassung: Die geprüften Ergebnisse für 2023 lagen nahe an den vorläufigen Zahlen im März und zeigten eine weitere gute Performance in einem Jahr mit starkem Gegenwind für den Immobiliensektor. Das EBITDA belief sich auf EUR66 Mio. gegenüber EUR76 Mio. im Jahr 2022 (FBe: EUR76 Mio.). Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist auf geringere Neubewertungsgewinne des Portfolios im Jahr 2023 zurückzuführen. Der operative Cashflow (CFO) stieg im Jahresvergleich um 42% auf EUR23,5 Mio., so dass CRE am Jahresende über reichlich Barmittel (EUR19,5 Mio.) verfügte, die für das Wachstum des Unternehmens eingesetzt werden können. In der Zwischenzeit wurde auf der Hauptversammlung am 27. Juni die Ausgabe von Gratisaktien anstelle einer Bardividende beschlossen, so dass aus jeder Aktie vier wurden. CR Opportunities wird in diesem Sommer einen European Long Term Investment Fund (ELTIF) auflegen und diesen mit sanierungsbedürftigen Immobilien bestücken, um die Synergien aus den CRE-Beteiligungen Terrabau und Solartec zu nutzen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung für CRE und haben unser Kursziel für die erhöhte Aktienzahl aus den Gratisaktien auf EUR12 (zuvor: EUR48) angepasst. First Berlin Equity Research has published a research update on CR Energy AG (ISIN: DE000A2GS625). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 12.00 price target. Abstract: Audited 2023 reporting was close to March prelims and showed another good performance during a headwind year for the property sector. EBITDA tallied

EUR66m vs EUR76m in 2022 (FBe: EUR76m). The Y/Y decline stems from lower portfolio

revaluation gains booked in 2023 than the prior year. Operating cash flow (CFO) climbed 42% Y/Y to EUR23.5 allowing CRE to exit the year flush with cash (EUR19.5m) to deploy for growing operations. Meanwhile, the 27 June AGM nodded through the issuance of bonus shares in lieu of a cash dividend payout, and each share became four. CR Opportunities will launch a European Long Term Investment Fund (ELTIF) this summer and populate it with properties in need of refurbishment, which will play off the synergies from CRE's Terrabau and Solartec holdings. We stick to our Buy rating and have adjusted our target price for the increased share count from the bonus shares to EUR12 (old: EUR48). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: http://www.more-ir.de/d/30319.pdf Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. Archive at www.eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 1957093 30.07.2024 CET/CEST °