EQS-News: Logwin: Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr 2024 auf Vorjahresniveau

Grevenmacher (Luxemburg) – Der Umsatz des Logwin Konzerns von 643,5 Mio. Euro war im ersten Halbjahr 2024 leicht rückläufig gegenüber dem Vorjahr (673,0 Mio. Euro). Der Umsatzrückgang ist u.a. auf den Verkauf der Retailnetz-Aktivitäten im ersten Quartal 2023 zurückzuführen. Bereinigt um Sondereffekte bewegte sich der Umsatz auf dem Vorjahresniveau. Die Volumenentwicklung in der Luft- und Seefracht verzeichnete dabei im ersten Halbjahr einen positiven Trend. Die getätigten Investitionen in neue Standorte und Beteiligungen u.a. in Neuseeland und in den Niederlanden werden sich vorteilhaft auf die weitere Entwicklung des Logwin Konzerns auswirken.

Das operative Ergebnis (EBITA) des Logwin Konzerns blieb angesichts des insgesamt deutlich erhöhten Wettbewerbsdrucks erwartungsgemäß mit 42,4 Mio. Euro unter dem Vorjahresergebnis von 51,3 Mio. Euro. Das Geschäftsfeld Air + Ocean erzielte im ersten Halbjahr trotz des mit dem intensiven Wettbewerb einhergehenden Margenverfalls ein erfreuliches Halbjahresergebnis von 36,9 Mio. Euro. Es lag damit über dem Vor-Corona-Niveau. Das Geschäftsfeld Solutions erreichte ein EBITA von 12,5 Mio. Euro. Das Periodenergebnis des Logwin Konzerns belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf 32,4 Mio. Euro.

Der Logwin Konzern erzielte in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres einen Free-Cashflow von 10,2 Mio. Euro. Im Rahmen der diesjährigen Hauptversammlung wurde eine Ausschüttung an die Aktionäre von insgesamt 40,3 Mio. Euro beschlossen, so dass Logwin zum 30. Juni 2024 eine Nettoliquidität von 253,7 Mio. Euro ausweist.

Die dargestellten zentralen Steuerungsgrößen (KPIs) sind Bestandteil des im Logwin Konzern eingesetzten Kennzahlensystems und werden im Abschnitt „Finanzwirtschaftliche Unternehmenssteuerung“ im Konzernlagebericht im Jahresfinanzbericht 2023 (Seite 1ff.) entsprechend den Leitlinien für alternative Leistungskennzahlen der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vom 5. Oktober 2015 erläutert und definiert.

Der Zwischenbericht des Logwin Konzerns zum 30. Juni 2024 ist im Internet zugänglich unter www.logwin-logistics.com.

Über die Logwin AG

Die Logwin AG (Grevenmacher, Luxemburg) realisiert für seine Kunden Logistik- und Transportlösungen. Der Konzern erzielte 2023 einen Umsatz von 1,3 Mrd. Euro und beschäftigt rund 3.700 Mitarbeiter. Logwin ist in allen wichtigen Märkten weltweit aktiv und verfügt über rund 190 Standorte auf sechs Kontinenten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Solutions und Air + Ocean gehört die Logwin AG zu den führenden Unternehmen am Markt.

Die Logwin AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Mehrheitsaktionärin ist die DELTON Logistics S.à r.l., Grevenmacher (Luxemburg).

Ihr Ansprechpartner:

www.logwin-logistics.com

Axel Steiner

Chief Financial Officer

Tel: +352 719690-1112

axel.steiner@logwin-logistics.com

Logwin AG an de Längten 5 6776 Grevenmacher Luxemburg Telefon: +352 719 690 0 E-Mail: ir-info@logwin-logistics.com Internet: www.logwin-logistics.com

