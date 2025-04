EQS-News: Vossloh liefert Weichen und Schienenbefestigungen für Eisenbahnprojekte in Algerien

EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Vossloh liefert Weichen und Schienenbefestigungen für Eisenbahnprojekte in Algerien



29.04.2025

Vossloh hat mehrere Ausschreibungen für Ausbauprogramm des algerischen Bahnnetzes gewonnen

Auftragsvolumen von rund €59 Millionen mit Lieferungen bis Ende 2025

Geliefert werden Schienenbefestigungen und Weichensysteme

Werdohl, 29. April 2025. Vossloh unterstützt den Ausbau des algerischen Bahnnetzes mit der Lieferung von Schienenbefestigungen und der Produktion von Weichensystemen. Die Reihe von Aufträgen, die in den letzten Monaten an Vossloh vergeben wurden, summiert sich auf ein Gesamtvolumen von rund 59 Millionen Euro.

Algerien investiert massiv in den Ausbau und die Modernisierung des Schienennetzes. Bis 2035 soll das Netz auf rund 15.000 Kilometer erweitert und damit gegenüber heute mehr als verdreifacht werden.

Im Rahmen des Ausbauprogramms fertigt Vossloh bis zum Ende des Jahres 300 Weichen. Außerdem liefert Vossloh Schienenbefestigungssysteme für das größte Eisenbahnprojekt des Landes. Die neue Eisenbahnlinie soll auf einer Länge von 950 km die Eisenerzmine von Ghar Djebilet im Südwesten Algeriens mit den Verarbeitungsanlagen in Tindouf und Béchar verbinden und Personen- und Gütertransporte von dort zu den Städten im Norden ermöglichen. Das Projekt umfasst drei Abschnitte und soll bis Ende 2026 fertiggestellt sein.

„Algeriens Programm zum Ausbau der Bahn ist beeindruckend“, sagt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG. „Wir freuen uns über das Vertrauen der Kunden und die Möglichkeit, erneut zu einer modernen und grünen Mobilität in Algerien beizutragen.“

Kontaktdaten für Medien und Investoren:

Ivo Banek

E-Mail: presse@vossloh.com

Dr. Daniel Gavranovic

E-Mail: investor.relations@vossloh.com

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit rund 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren.

Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit knapp 80 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.

Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Vossloh mit etwa 4.200 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.209,6 Mio.€.

