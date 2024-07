Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway überrascht mit operativem Gewinn

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Mehr Einnahmen durch Gebühren und Kosteneinsparungen haben der Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway zu einem überraschend großen Gewinnsprung verholfen. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sowie um Sondereffekte bereinigt kletterte das Ergebnis des ersten Halbjahres um 42 Prozent auf 203 Millionen Euro, wie der Rivale von Delivery Hero am Mittwoch in Amsterdam bekannt gab. Analysten hatten sich im Schnitt weniger vorgestellt. Unter dem Strich vergrößerte sich der Fehlbetrag allerdings um fast 17 Prozent auf 301 Millionen Euro.

So verlangt Lieferando mittlerweile teilweise bei Bestellungen zusätzlich zu den Liefergebühren nicht weiter definierte "Servicegebühren". Just Eat Takeaway gab an, zudem die Ausgaben für Bestellprozesse gesenkt zu haben.

Der Bruttowarenwert des ersten Halbjahres rutschte um ein Prozent auf 13,2 Milliarden Euro ab. Der Umsatz stagnierte bei knapp 2,6 Milliarden Euro. Seit Monaten hadert der Konzern damit, zu wachsen. Vor allem die Regionen Südeuropa, Australien und Neuseeland sowie Nordamerika bereiten Just Eat Takeaway seit langem Schwierigkeiten. Konzernchef Jitse Groen hat daher entschieden, die Geschäfte in Frankreich und Neuseeland aufzugeben. In Nordamerika sucht der Manager weiter vergeblich nach einem Käufer für Grubhub.

Unterdessen will Just Eat Takeaway eigene Aktien im Wert von bis zu 150 Millionen Euro zurückkaufen. Der Vorstand bestätigte die Jahresprognose./ngu/zb/mis