Arbeitslosenquote im Euroraum überraschend auf 6,5 Prozent gestiegen

Berlin/Brüssel (Reuters) - Die Arbeitslosenquote im Euroraum ist im Juni überraschend gestiegen.

Sie legte nach Angaben des EU-Statistikamts Eurostat vom Donnerstag auf 6,5 Prozent zu, nach einem Rekordtief von 6,4 Prozent im Mai. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten damit gerechnet, dass die Quote unverändert bleiben würde. Laut Eurostat waren im Juni 11,122 Millionen Menschen im Währungsraum erwerbslos. Im Vergleich zum Mai stieg die Zahl damit um 41.000.

Am höchsten blieb die Arbeitslosenquote im Juni in Spanien mit 11,5 Prozent, gefolgt von Griechenland mit 9,6 Prozent. Den niedrigsten Wert im Euroraum weisen Malta und Slowenien mit jeweils 3,1 Prozent aus. In Deutschland war die Arbeitslosenquote im Juni mit 3,4 Prozent etwas höher.

Die Wirtschaft in der Euro-Zone hat sich im zweiten Quartal überraschend gut geschlagen. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs von April bis Juni erneut um 0,3 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal - und das trotz der Schwäche Deutschlands: Die größte Volkswirtschaft die Euro-Zone schrumpfte im Frühjahr um 0,1 Prozent.

