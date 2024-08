Einsparungen sollen Hugo Boss in die Spur bringen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Nach einem Gewinneinbruch im Frühjahr infolge der Konsumflaute tritt Hugo Boss auf die Kostenbremse.

Vorstandschef Daniel Grieder verordnete dem Herren- und Damenausstatter eine stärkere Kostendisziplin und will Einsparpotenziale etwa bei beim Einkauf heben, wie Boss am Donnerstag mitteilte. "Darüber hinaus haben wir zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um die Effizienz und Effektivität über das gesamte Unternehmen hinweg zu steigern", erklärte der Manager. Dazu gehöre auch, dass Aufwendungen in nichtstrategischen Unternehmensbereichen, insbesondere im Vertrieb, Marketing und der Verwaltung, vermieden werden.

Boss verzeichnete im zweiten Quartal bei einem Umsatzrückgang um ein Prozent auf 1,015 Milliarden Euro einen Einbruch des operativen Gewinns (Ebit) auf 70 (Vorjahr: 121) Millionen Euro. Neben der mauen Nachfrage belasteten zusätzliche Marketingkosten und Aufwendungen für den stationären Einzelhandel.

Angesichts der Entwicklung kassierte der Vorstand bereits Mitte Juli seine Jahresziele. Er erwartet nur noch ein Umsatzplus zwischen einem und vier Prozent auf 4,2 Milliarden bis 4,35 Milliarden Euro statt von drei bis sechs Prozent. Beim Ebit wird eine Spanne zwischen minus 15 und plus 5 Prozent auf 350 Millionen bis 430 Millionen Euro angepeilt - statt eines Zuwachses zwischen 5 und 15 Prozent.

