EQS-Adhoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Konzern-Halbjahresfinanzbericht 2024 / Vorläufige Geschäftszahlen zum 30. Juni 2024 / Aktualisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024 / Fortgeschrittene Ver

Haselünne, 1. August 2024

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Konzern-Halbjahresfinanzbericht 2024 / Vorläufige Geschäftszahlen zum 30. Juni 2024 / Aktualisierung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024 / Fortgeschrittene Verhandlungen zur Veräußerung eines Standorts im Geschäftsbereich Alkoholfreie Getränke

Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) erwartet auf der Grundlage heute vorliegender vorläufiger Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 ein jeweils um Ergebnissondereffekte bereinigtes normalisiertes Konzernbetriebsergebnis (Konzern-EBIT) in Höhe von 5,1 Mio. Euro (H1/2023: 3,3 Mio. Euro) sowie ein normalisiertes Konzernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (Konzern-EBITDA) in Höhe von 9,4 Mio. Euro (H1/2023: 7,3 Mio. Euro). Die Konzernumsatzerlöse werden sich voraussichtlich auf 88,1 Mio. Euro (H1/2023: 89,0 Mio. Euro) belaufen.

Der signifikante Anstieg des Konzern-EBIT – und infolge dessen im Wesentlichen auch des Konzern-EBITDA – ist das Resultat eines deutlich verbesserten Konzern-Rohertrags, insbesondere infolge umgesetzter Abgabepreiserhöhungen sowie positiver Materialpreiseffekte.

Zugleich gibt die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft bekannt, dass sich das im Geschäftsbereich Alkoholfreie Getränke der Berentzen-Gruppe tätige Tochterunternehmen Vivaris Getränke GmbH & Co. KG, Haselünne, in fortgeschrittenen Verhandlungen hinsichtlich der Veräußerung einer ihrer beiden inländischen Betriebsstätten, namentlich der am Standort Grüneberg, Land Brandenburg, gelegenen Betriebsstätte, inklusive zugehöriger Brunnen- und Markenrechte, mit einem strategischen Erwerber befindet. Die Veräußerung wird zu einem symbolischen Kaufpreis von einem Euro erfolgen. Bestandteil der beabsichtigten Transaktion ist ferner der Abschluss einer Lohnfüllvereinbarung für die alkoholfreien Produkte der Max Mustermann GmbH unter der Marke Mio Mio. Das Signing der diesbezüglichen vertraglichen Vereinbarungen wird voraussichtlich im August 2024 stattfinden.

Hintergrund dessen ist die anhaltende Belastung der Ertrags- und Finanzlage des Geschäftsbereichs Alkoholfreie Getränke der Berentzen-Gruppe durch den Geschäftsbetrieb der Betriebsstätte der Vivaris Getränke GmbH & Co. KG in Grüneberg. Infolge von deren Veräußerung werden perspektivisch insgesamt positive Ertrags- und Finanzierungseffekte erwartet. Annualisiert und bei isolierter Betrachtung der zukünftigen Auswirkungen der beabsichtigten Transaktion, d.h. unter Außerachtlassung der Geschäftsentwicklung im Übrigen, rechnet die Berentzen-Gruppe auf Basis der derzeitigen internen Einschätzungen und Analysen trotz einer damit verbundenen, kurzfristig eintretenden Verringerung der Konzernumsatzerlöse in einem Umfang von voraussichtlich ca. 8,0 bis 10,0 Mio. Euro (2023: 185,7 Mio. Euro) mittelfristig mit einer Steigerung des Konzern-EBIT um bis zu einer Mio. Euro sowie zugleich einer deutlichen Verbesserung des Free Cashflows infolge geringerer Investitionsbedarfe. Im Zusammenhang mit der sehr wahrscheinlichen Umsetzung der Transaktion wird das Konzernergebnis des Geschäftsjahres 2024 voraussichtlich durch einmalige, überwiegend nicht zahlungswirksame Ergebnissondereffekte in Höhe von etwa 4,9 Mio. Euro belastet.

Im Zuge der Erstellung des Konzern-Halbjahresfinanzberichts 2024 aktualisiert die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft zugleich ihre mit Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2023 am 28. März 2024 getroffene Prognose zur Entwicklung der Ertragslage des Konzerns für das Geschäftsjahr 2024. Auf Basis der vorläufigen Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2024 und unter Berücksichtigung der erwarteten Effekte aus der vorstehend benannten beabsichtigten Transaktion prognostiziert die Berentzen-Gruppe für das Geschäftsjahr 2024 nunmehr Konzernumsatzerlöse in einer Bandbreite von 185,0 bis 195,0 (ursprüngliche Prognose: 190,0 bis 200,0 Mio. Euro; 2023: 185,7 Mio. Euro) ein Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 9,0 bis 11,0 Mio. Euro (ursprüngliche Prognose 2024: 8,0 bis 10,0 Mio. Euro; 2023: 7,7 Mio. Euro) und ein Konzern-EBITDA in einer Bandbreite von 18,0 bis 20,0 Mio. Euro (ursprüngliche Prognose 2024: 17,2 bis 19,2 Mio. Euro; 2023: 16,0 Mio. Euro).

Die vorläufigen Geschäftszahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 der Berentzen‐Gruppe Aktiengesellschaft stehen unter dem Vorbehalt der Prüfung durch den Finanz- und Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats. Die endgültigen Geschäftszahlen sowie weitergehende Informationen zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 und zur aktualisierten Prognose für das Geschäftsjahr 2024 werden planmäßig am 14. August 2024 mit dem Konzern-Halbjahresfinanzbericht veröffentlicht.

Zur Erläuterung der genannten ertragsbezogenen Steuerungskennzahlen wird auf den auf der Unternehmenswebsite www.berentzen-gruppe.de veröffentlichten Geschäftsbericht 2023 der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (vgl. Seite 38 ff. in der deutschen und Seite 37 ff. in der englischen Sprachfassung) verwiesen, der unter folgendem Link abrufbar ist: www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte/ (Deutsche Sprachfassung), www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports (Englische Sprachfassung). In diesem werden ferner Erläuterungen zur Klassifizierung von Ergebnissondereffekten (vgl. Seite 25 in der deutschen und Seite 24 in der englischen Sprachfassung) sowie zur Definition bzw. Ermittlung des Free Cashflow (vgl. jeweils Seite 3 in der deutschen und in der englischen Sprachfassung) gegeben.

Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft mit Sitz in Haselünne, Deutschland, ist ein börsennotiertes Unternehmen der Getränkeindustrie mit den Geschäftsfeldern Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme.

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Ritterstraße 7 49740 Haselünne Deutschland

