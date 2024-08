EQS-News: Baader Bank verlängert Kooperationsvertrag mit dem Onlinebroker Traders Place

EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Vertrag

Baader Bank verlängert Kooperationsvertrag mit dem Onlinebroker Traders Place

Die Baader Bank hat den bestehenden Kooperationsvertrag mit ihrem B2B-Partner Traders Place vorzeitig verlängert. Die weitere Zusammenarbeit im Depot- und Handelsgeschäft ist entsprechend für einen mehrjährigen Zeitraum vereinbart worden. Mit ihren bestehenden und auch neuen B2B-Partnern setzt die Baader Bank konsequent auf weiteres und diversifiziertes Wachstum.

„Wir freuen uns sehr über die bisher äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Baader Bank und blicken nun voller Tatendrang in die Zukunft. Der Markt der Neobroker ist in einer spannenden Phase – für die Anbieter und für die Kunden. Wir wollen unser günstiges Angebot, um weltweit zu handeln weiter verbessern und sehen uns mit der Baader Bank an unserer Seite sehr gut aufgestellt“, so Ernst Huber, CEO von Traders Place.

Einhergehend mit dem wachsenden B2B2C-Kooperationsgeschäft fokussiert die Baader Bank auch die Erweiterung der Produktpalette sowie die Optimierung ihrer B2B2C-Services. Unter anderem etabliert sich das Handelsgeschäft mit Kryptowährungen weiter. Im Zuge des Ausbaus des bestehenden Krypto-Handelssetups der Bank wird diese Leistung im Verlauf des Jahres auch über Trader Place abgebildet. Die Baader Bank agiert im Kryptohandel als Finanzkommissionär für Kryptowerte, und bietet durch einen zugelassenen Kryptoverwahrer die Verwahrung von Kryptoasset für Kunden an.

„Die gute Zusammenarbeit mit Traders Place ist ein wichtiger Aspekt für unser Konto- und Depotgeschäft. Es macht uns großen Spaß mit erfahrenen und auch neuen Anbietern am Markt das Anlegerinteresse positiv zu fördern und unsere Leistungen an den Kundenbedürfnissen auszurichten und uns somit immer weiter zu verbessern“, so Oliver Riedel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Baader Bank AG.

Über die Baader Bank AG:

Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt – sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 550 Mitarbeitenden ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.

