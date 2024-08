Ethereum Kurs fällt auf Wochentief – Trump-Effekt lässt nach

Mit zwischenzeitlich 3.143 Dollar kostet eine Ether-Einheit so wenig wie seit einer Woche nicht mehr. Die Sorge vor einer Nahost-Eskalation macht sich auch am Kryptomarkt bemerkbar. Die geopolitischen Risiken erwischen Anleger abermals auf dem falschen Fuß. Bereits in der Vergangenheit wurden riskante Anlageklassen wie Kryptowerte in solchen Momenten gemieden.

Kamilla Harris holt bei Umfragen weiter auf – Trump-Wahlsieg alles andere als in Stein gemeißelt

Gleichzeitig lässt die Wirkung des „Trump-Effekts“ weiter nach. Anleger haben die jüngste Rede offensichtlich noch mal auf Herz und Nieren geprüft und festgestellt, dass Donald Trump der Kryptobranche womöglich Dinge versprochen hat, welche nur schwer einzuhalten sind. Die anfängliche Euphorie ist mittlerweile wieder einer nüchternen Betrachtungsweise gewichen.

Gleichzeitig ist es alles andere als ein Stein gemeißelt, dass der Republikaner zurück in das Weiße Haus kehrt.

Medienberichten zufolge stehe Kamala Harris kurz vor ihrer offiziellen Nominierung als Präsidentschaftskandidatin. Mit Harris könnte der bereits vermeintlich entschiedene US-Wahlkampf zudem noch mal spannend werden. In manchen Umfragen wird die Demokratin sogar vor Trump gesehen. Auch wenn Harris im Vergleich zu Joe Biden als kryptofreundlicher gilt, dürfte die Demokratin nüchterner an die Krypto-Thematik herangehen.

Im Rennen um den Einzug in das Weiße Haus sollten jedoch beide Lager mittlerweile erkannt haben, dass die Krypto-Branche zu groß ist, um sie ignorieren zu können.