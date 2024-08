Heidelberger Druck schreibt rote Zahlen - Auftragseingang gibt Hoffnung

Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen hat im ersten Geschäftsquartal deutlich mehr Aufträge an Land gezogen. Wegen der nach eigenen Angaben erfolgreich verlaufenen Branchenmesse Drupa übertraf der Auftragseingang in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres bis Ende Juni mit 701 Millionen Euro das Vorjahresquartal um fast ein Fünftel. Das Unternehmen hatte hier selbst rund 650 Millionen Euro erwartet, wie es am Donnerstag in Heidelberg mitteilte.

Der Umsatz fiel im ersten Geschäftsquartal wegen der Kaufzurückhaltung vor der Branchenmesse um mehr als ein Viertel auf 403 Millionen Euro, meldete das im SDax notierte Unternehmen weiter. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund 51 Millionen Euro auf ein Minus von 9 Millionen Euro.

Unterm Strich machten die Heidelberger einen Verlust von 42 Millionen Euro nach einem Gewinn von 10 Millionen Euro vor einem Jahr. Dank des hohen Auftragsbestands erwartet der Maschinenbauer jedoch ein starkes zweites Halbjahr und konnte somit die Jahresprognose bestätigen.