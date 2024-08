Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax rutscht deutlich unter 18.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Rezessionssorgen und Enttäuschungen im US-Technologiesektor haben den Dax am Freitag unter die runde Marke von 18.000 Punkten gedrückt. Kurz nach der Eröffnung auf Xetra büßte der deutsche Leitindex 1,29 Prozent auf 17.850,19 Zähler ein. Der schwache Start in den Monat August setzt sich somit fort. Technisch erscheint der Dax nun angeschlagen - ein Wochenschluss unter 18.000 Punkten würde diesen Eindruck untermauern.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 1,72 Prozent auf 24.571,47 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,8 Prozent.

Hinweise auf eine mögliche Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed im September hatten am Vortag die Indizes nicht beflügelt. Nach sehr schwach ausgefallenen Konjunkturdaten waren die Sorgen vor einer Abkühlung der Wirtschaft größer geworden - und darauf legten die Anleger ihr Augenmerk.

Spannend wird vor diesem Hintergrund am Nachmittag die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Juli. "Wenn die Arbeitsmarktdaten aus den USA heute zu schwach ausfallen, könnte es mit den Kursen rund um den Globus so dynamisch weiter nach unten gehen, wie es gestern zu beobachten war", mahnte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Am Vortag hatte der Dax bereits 2,3 Prozent verloren. In den USA sackte der Nasdaq 100 ähnlich stark ab. In Japan gab es am Morgen einen Kursrutsch von 5,8 Prozent beim Nikkei 225 ./ajx/mis