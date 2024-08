Original-Research: Alzchem Group AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Alzchem Group AG - von Sphene Capital GmbH 02.08.2024 / 13:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Alzchem Group AG Unternehmen: Alzchem Group AG ISIN: DE000A2YNT30 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 02.08.2024 Kursziel: EUR 63,70 (bislang: EUR 62,20) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA Nochmals über den Erwartungen Der H1-Bericht 2024 fiel nochmals besser aus, als dies die jüngste Anhebung der EBITDA-Guidance vermuten ließ. Weil auch weitere bewertungsrelevante Parameter eher am positiven Ende der Bandbreite lagen, haben wir erneut unsere Prognosen für das Geschäftsjahr 2024e und - basisbedingt - auch für die Jahre 2025e-26e angehoben. Damit erhöht sich auch der von uns im Base-Case-Szenario (DCF-Entity Modell) ermittelte Wert des Eigenkapitals auf EUR 63,70 von bislang EUR 62,20 je Aktie. Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von EUR 52,00 errechnet sich auf Sicht von 24 Monaten und ohne Einbeziehung der zwischenzeitlich erwarteten Dividenden eine erwartete Kurssteigerung der Alzchem-Aktie von 22,5%. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Alzchem Group AG. Was sich mit der Anhebung der Gesamtjahres-Guidance 2024e bereits abgezeichnet hatte, wurde durch die Veröffentlichung des Halbjahresberichts bestätigt: Die Consensus-Schätzungen der Analysten wurden im ersten Halbjahr 2024 auf allen Ebenen signifikant übertroffen. Besonders bemerkenswert ist aus unserer Sicht, dass die Übertreffungen umso markanter ausfielen, je stärker sie den Eigenkapitalgebern zugutekommen. So lagen die für das erste Halbjahr 2024 berichteten Umsätze "nur" um 1,5% über den durchschnittlichen Consensus-Schätzungen, das Ergebnis je Aktie aber um 59,8% darüber. Angesichts der deutlich über unseren Erwartungen liegenden Halbjahreszahlen haben wir unsere Gewinnschätzungen nochmals überarbeitet und liegen nun beim um Einmaleffekte bereinigten EBITDA mit EUR 102,9 Mio. leicht über unserer vorherigen Schätzung von EUR 100,6 Mio. Damit orientieren wir uns auch an der Aussage im Halbjahresbericht, wonach es beim EBITDA im zweiten Halbjahr 2024e zu einer "linearen Entwicklung des Halbjahres-EBITDA" kommen sollte. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30357.pdf Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 1960189 02.08.2024 CET/CEST °