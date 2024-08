GNW-Adhoc: Belgien entfacht globale Debatte durch Änderung des Mindestalters für Glücksspiele und zeigt enorme Regulierungslücken auf

^WATERFORD, Irland, Aug. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Belgien hat eine weltweite

Debatte ausgelöst, indem es das gesetzliche Mindestalter für Glücksspiele von 18 auf 21 Jahre angehoben hat, mit der Begründung, dass es Bedenken wegen Spielsucht gibt. Damit unterscheidet sich Belgien von anderen EU-Ländern wie Schweden, Deutschland, Finnland und Österreich, in denen das Mindestalter für Glücksspiele bei 18 Jahren liegt. Miranda Raaff, Head of iGaming Information für das Casino-Ressourcenportal Minimum Deposit Casinos (http://www.minimumdepositcasinos.org/) (MDC), sagte, dass es auffallende Unterschiede bei den gesetzlichen Altersgrenzen für Dinge wie den Erwerb eines Führerschein, Rauchen, Alkoholkonsum, Glücksspiel und das Ansehen von Inhalten für Erwachsene gibt. ?Wenn der belgische Gesetzgeber der Meinung ist, dass 21 das richtige Alter für Glücksspiele ist, sollte diese Altersgrenze dann nicht auch für alle risikoreichen Aktivitäten wie Trinken, Rauchen, Autofahren und das Ansehen von Pornos eingeführt werden? Es erscheint willkürlich, das Glücksspiel herauszugreifen, während andere ebenso riskante, wenn nicht sogar noch riskantere Verhaltensweisen weniger reguliert werden. Vielleicht sollte die gleiche Logik auf all diese Aktivitäten angewendet werden." Frau Raaff führte weiter aus: ?Klar ist, dass 18-Jährige in den meisten Ländern Zugang zu Pornografie haben dürfen. Das ist also der wahrgenommene Reifegrad trotz der Gefahren im Internet", so Raaff. ?Alkohol birgt enorme gesundheitliche Risiken, und das Führen eines Fahrzeugs erfordert noch mehr Verantwortung mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen. Dennoch erlauben wir 18-Jährigen und in einigen Ländern sogar noch jüngeren Menschen das Fahren. Die Sucht ist auch nicht auf das Glücksspiel beschränkt. Sie kann auch in Bezug auf Alkohol, Rauchen und Pornos auftreten." Die Entscheidung Belgiens wirft wichtige Fragen über die wahrgenommene Reife junger Erwachsener auf. Raaff sagte, dass ein ganzheitlicherer Ansatz erforderlich ist - einer, der alle riskanten Verhaltensweisen gleich behandelt. ?Wir brauchen eine breitere globale Debatte über das gesetzliche Mindestalter. Wenn wir 18-Jährigen das Autofahren, das Rauchen, den Alkoholkonsum und den Zugang zu Pornos zutrauen, warum sollten Glücksspiele dann anders behandelt werden? Um junge Erwachsene zu schützen, müssen überall die gleichen Maßnahmen ergriffen werden. Wir müssen auch erkennen, dass sich der Reifegrad zwischen 18 und 21 Jahren nicht wesentlich ändert. Durch die Angleichung dieser Regulierungslücken werden wir einen realistischeren Rahmen schaffen." Miranda Raaff - Head of iGaming Information E-Mail: miranda@onetwentygroup.com (mailto:miranda@onetwentygroup.com) Mobil: +27 722 866 086 Über MDC MDC, eine Abteilung der OneTwenty Group, ist ein iGaming-Ressourcenportal, das die vertrauenswürdigsten und zuverlässigsten Online-Casinos auf der ganzen Welt bewertet und empfiehlt. MDC führt eine gründliche Prüfung der Casinos durch und konzentriert sich dabei auf Sicherheit, Glücksspiellizenzen, Tools für verantwortungsvolles Spielen und faire Spielpraktiken, um Spielern zu helfen, regulierte Plattformen zu finden. Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ad79c896- 79aa-4f46-9ce7-0126e71202d2 °