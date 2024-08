Zwei Tote und zwei Verletzte bei Messerangriff in Israel

TEL AVIV (dpa-AFX) - Ein Palästinenser aus dem Westjordanland hat in Israel zwei Menschen mit einem Messer getötet und zwei weitere verletzt. Eine Frau sei bei dem Angriff auf offener Straße in der israelischen Stadt Holon im Großraum von Tel Aviv noch am Tatort gestorben, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom auf X mit. Ein zweites Opfer, ein Mann über 70, sei kurz darauf im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, berichtete die Zeitung "Times of Israel".

Der Täter wurde nach Polizeiangaben erschossen. Polizeikräfte suchten in der Stadt nach möglichen Komplizen des Mannes. Die Einwohner wurden demnach aufgerufen, vorsichtig und wachsam zu sein. Israels rechtsextremer Polizeiminister Itamar Ben-Gvir sagte am Tatort, Israel führe nicht nur Krieg gegen den Iran, sondern "auch hier auf den Straßen", wie ihn die Zeitung "Times of Israel" zitierte. Zugleich bekräftigte er die Ausgabe von Waffen an israelische Zivilisten.

Der Angreifer, bei dem es sich um einen 34-jährigen Mann aus dem Ort Salfit im israelisch besetzten Westjordanland handele, habe sich illegal in Israel aufgehalten. Das berichtete die Zeitung weiter unter Berufung auf die Polizei. Der israelische Grenzzaun zum Westjordanland hat Lücken, durch die Menschen ohne Kontrolle nach Israel gelangen können.

Die Gewalt zwischen militanten Palästinensern und der israelischen Armee sowie gewaltbereiten jüdischen Siedlern hat seit dem Terrorüberfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober stark zugenommen. Die gezielte Tötung des Hamas-Auslandschefs Ismail Hanija hat die Spannungen noch einmal erheblich verschärft. Allein am Samstag starben neun mutmaßlich militante Palästinenser bei israelischen Luftangriffen in Tulkarem im Norden des Westjordanlands. Seit Beginn des Gaza-Kriegs starben nach Angaben der Gesundheitsbehörde im Westjordanland 578 Palästinenser bei Kämpfen mit der Armee und bei Anschlägen auf Israelis./ro/DP/he