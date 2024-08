EQS-News: LAIQON AG: Florian Barber wird neuer Bereichsvorstand Sales & Marketing ab 01.10.2024

EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Personalie

LAIQON AG: Florian Barber wird neuer Bereichsvorstand Sales & Marketing ab 01.10.2024



06.08.2024 / 08:47 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

LAIQON AG: Florian Barber wird neuer Bereichsvorstand Sales & Marketing ab 01.10.2024

Hamburg, 6. August 2024

Florian Barber (43) wird zum 1. Oktober 2024 Bereichsvorstand Sales & Marketing der LAIQON AG. In der neu geschaffenen Position wird der Dipl.- Bankbetriebswirt direkt an den Chief Executive Officer der Gesellschaft, Dipl.-Ing. Achim Plate, berichten.

Florian Barber war zuvor langjährig bei der DJE Kapital AG, zunächst als Leiter Vertrieb Wholesale tätig. Als Head of Sales verantwortete er die Betreuung und den Ausbau des Wholesale-/Retail- und institutionellen Geschäfts. Neben dem Vertriebsteam leitete Barber in dieser Position auch den Client Service, das Account Management, sowie den digitalen Service als Bindeglied zwischen Vertrieb und Marketing. Zuvor war Barber bei Ethenea Independend Investors S.A., zuletzt als Teamleiter Banken im Business Development Services für Deutschland für die Betreuung von Privat- und Genossenschaftsbanken sowie Sparkassen in Süddeutschland verantwortlich sowie bei der Sparkasse Altötting-Mühldorf als Private Banking Berater tätig.

Über die LAIQON AG:

Der LAIQON-Konzern (LQAG, ISIN: DEOOOA12UP29) ist ein stark wachsender Asset Manager mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen mit einem verwalteten Vermögen von über 6,5 Mrd. EUR (Stand: 30.06.2024). Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg, Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern ein Portfolio aus aktiv gemanagten Fonds, KI-gemanagten Fonds und individueller Vermögensverwaltung an. Mit seiner KI-Tochter LAIC und dem selbst entwickelten LAIC-ADVISOR® gehört LAIQON zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Asset Management. LAIQON setzt auch bei seinen Prozessen und im Datenmanagement auf modernste Plattform-Technologie. Dank seiner voll integrierten Digitalen Asset Plattform (DAP 4.0) kann LAIQON seinen Service vom Onboarding bis zum Reporting voll digital abbilden, skalieren und seine Produkte und Services Dritten als White-Label-Partner zur Verfügung stellen.

Kontakt:

Hendrik Duncker

IR/PR

LAIQON AG

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Fax: +49-40-325678-99

Mail: ir@laiqon.com

06.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: LAIQON AG An der Alster 42 20099 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 32 56 78-0 Fax: +49 (0)40 32 56 78-99 E-Mail: info@laiqon.com Internet: https://laiqon.ag ISIN: DE000A12UP29 WKN: A12UP2 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1961471

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1961471 06.08.2024 CET/CEST