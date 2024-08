Uber profitiert von Rückkehr ins Büro - Markterwartungen übertroffen

Düsseldorf (Reuters) - Der Taxi- und Lieferdienst Uber hat dank der stabilen Nachfrage nach seinen Dienstleistungen bei Umsatz und Gewinn die Markterwartungen übertroffen.

Die Erlöse stiegen im zweiten Quartal um 16 Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar, während die Buchungen um 19 Prozent auf 39,95 Milliarden Dollar zulegten, wie der US-Konzern am Dienstag mitteilte. Der Nettogewinn erreichte 1,6 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 10,57 Milliarden Dollar Umsatz und einem Gewinn von 1,51 Milliarden Dollar etwas weniger prognostiziert.

"Obwohl es einige Zweifel hinsichtlich der Verbraucherausgaben für Restaurants und Lieferungen gab, sehen wir heute keine Auswirkungen", erklärte Firmenchef Dara Khosrowshahi. Er kündigte an, dass im dritten Quartal der bereinigte Kerngewinn auf 1,58 bis 1,68 Milliarden Dollar steigen werde. Analysten rechnen für diesen Zeitraum im Schnitt mit 1,62 Milliarden Dollar Gewinn. Da immer mehr Menschen aus dem Homeoffice ins Büro zurückkehren, hat die Nachfrage nach Mitfahrgelegenheiten in den letzten Monaten zugenommen, wovon Unternehmen wie Uber und der Rivale Lyft profitieren, der seine Quartalszahlen am Mittwoch veröffentlichen will.

