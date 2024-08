Original-Research: Desert Gold Ventures Inc. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Desert Gold Ventures Inc. - von GBC AG 07.08.2024 / 08:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Desert Gold Ventures Inc. Unternehmen: Desert Gold Ventures Inc. ISIN: CA25039N4084 Anlass der Studie: Research Report (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 0,29 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Marcel Schaffer Strategische Exploration mit erheblichem Upside-Potenzial. Heap-Leach-Mine und umfangreiches Bohrprogramm geplant. Desert Gold Ventures Inc. könnte aufgrund seiner strategischen Lage in einer ertragreichen Goldregion, seiner umfangreichen Ressourcenbasis und seiner laufenden Explorationen eine attraktive Investition darstellen. Das Potenzial des Unternehmens auf signifikante Cashflows aus der geplanten Heap-Leach-Mine, in Kombination mit einem erfahrenen Managementteam und solider Finanzplanung, unterstreicht das Upside-Potenzial. Die derzeit niedrige Marktbewertung im Vergleich zum Kursziel bietet unseres Erachtens erhebliche Chancen, insbesondere angesichts der erwarteten positiven Entwicklungen im Jahr 2024. Desert Gold Ventures Inc. konzentriert sich auf das Projekt SMSZ in Mali, einer Region, die für bedeutende Goldvorkommen bekannt ist. Das Projekt erstreckt sich über 440 km² entlang der Senegal-Mali-Scherzone und umfasst mehr als eine Million Unzen Gold, mit gemessenen und angezeigten Mineralressourcen von 310.300 Unzen und abgeleiteten Mineralressourcen von 769.200 Unzen. Das Unternehmen hat für das Jahr 2024 ein umfangreiches Bohrprogramm über 30.000 Meter geplant, das auf die Erweiterung der aktuellen Ressourcenbasis und die Identifizierung neuer wirtschaftlicher Ziele abzielt. Eine aktualisierte Ressourcenschätzung wird für das 4. Quartal 2024 erwartet. Strategische Lage und Akquisitionspotenzial: Das Kenieba Window, ein Ausläufer des Birimian Greenstone Belt, ist bekannt für hochwertige Goldressourcen und beachtliche Marktbewertungen bei Übernahmen. Größere Übernahmen im BGB in den letzten zehn Jahren hatten eine durchschnittliche Ressourcenmenge von 1,81 Millionen Unzen Gold und einen durchschnittlichen Übernahmepreis von 66 US-Dollar pro Unze. Das Projekt SMSZ von Desert Gold Ventures mit 1,08 Millionen Unzen Gold bei 1,14 g/t hat aktuell eine Marktbewertung von 9 US-Dollar pro Unze. Würde Desert Gold Ventures zu den üblichen Übernahmemultiplikatoren bewertet, würde die aktuelle Marktkapitalisierung von 10 Millionen USD auf 71,4 Millionen USD ansteigen. Nach Abzug der Warrants und Optionen ergibt sich unseres Erachtens eine Bewertung von 69,5 Millionen USD. Da der Durchschnittsgoldanteil von Desert Gold mit 1,14 g/t jedoch niedriger ist als der Durchschnitt von 2,22 g/t bei anderen Transaktionen, wird von uns ein Abschlag von 50 % vorgenommen. Daraus ergibt sich eine Bewertung von 35 Millionen $ bzw. 0,155 $ pro Aktie. Sobald sich der Goldgehalt durch weitere Explorationen verbessert, beabsichtigen wir, den Abschlag zu reduzieren und unsere Bewertung entsprechend zu erhöhen. Die Ressourcen von Desert Gold Ventures belaufen sich bei einem Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t Gold auf 715.000 Unzen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,86 g/t. Dies stellt eine Steigerung des Goldgehalts um 63 % im Vergleich zum niedrigeren Cutoff-Gehalt von 0,75 g/t dar. NAV: Desert Gold Ventures verfügt über eine kombinierte Ressource von 1,08 Millionen Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 1,15 g/t und einem Cutoff-Gehalt von 0,4 g/t. Bei einem Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t beträgt die Ressource 715.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 1,86 g/t, was eine Steigerung des Goldgehalts um 63 % bedeutet. Der theoretische Wert der Ressourcen von Desert Gold bei den Goldpreisen des ersten Quartals 2024 (2.070 USD pro Unze) beläuft sich auf 2.234,6 Millionen USD, wobei nur 5 % bis 10 % dieses Wertes bei Akquisitionen berücksichtigt werden, was 111,7 Millionen USD entspricht. Unsere NAV-Bewertung unterliegt der Annahme, dass Desert Gold eine vollumfängliche Mine baut, ähnlich der Fekola-Mine. Die Fekola-Mine, die 2014 von B2Gold erworben wurde, hat bis April 2023 drei Millionen Unzen Gold produziert und wird voraussichtlich 2024 zwischen 470.000 und 500.000 Unzen fördern. Nach Berücksichtigung der AISC und der Baukosten wird der Nettowert der Ressourcen von Desert Gold auf 204 Millionen USD geschätzt. Nach einem Abschlag von 70 % und dem Abzug ausstehender Warrants und Optionen bewerten wir Desert Gold mit etwa 59 Millionen USD bzw. 0,264 USD pro Aktie. Auf der Grundlage der Bewertung des NAV von 0,264 $ je Aktie und der Bewertung der Peer-Group von 0,155 $ je Aktie leiten wir ein kombiniertes Kursziel von 0,209 $ je Aktie ab. Angesichts des erheblichen Upside-Potenzials im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs stufen wir die Aktie mit KAUFEN ein. Add-on Bewertung: Potenzielle Heap-Leach-Mine: Desert Gold prüft den Bau einer kleinen Heap-Leach-Mine, die erhebliche Cashflows generieren könnte. Eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) wird bis Q4 2024 erwartet. Wir erwarten, dass die Mine in Barani East jährlich 15.000 bis 20.000 Unzen über zehn Jahre produzieren könnte. Bei einem Goldpreis von 2.300 USD pro Unze prognostizieren wir einen Jahresumsatz von etwa 40 Millionen USD. Aufgrund der niedriger Kosten und einfacher Abbaumethode erwarten wir Baukosten von 15 Millionen USD. Aufgrund der hochgradigen Erze rechnen wir mit Margen von über 50%, was 20 Millionen USD freien Cashflow pro Jahr entspricht. Bei einer Projektbewertung von 76 Millionen USD und einem Abschlag von 70% beträgt der Wert des Projekts 22,8 Millionen USD oder 0,101 USD pro Aktie. Wenn das Heap-Leach-Minen-Projekt erfolgreich finanziert und umgesetzt wird, würde die Bewertung von 0,101 USD pro Aktie zur durchschnittlichen Bewertung auf Basis des NAV und der Peer-Group von 0,209 USD pro Aktie hinzukommen. Dies entspricht einem Kursziel von 0,311 USD pro Aktie. Angesichts dieses erheblichen Upside-Potenzials vergeben wir das Rating KAUFEN. 