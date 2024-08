EQS-News: OHB SE: 6-Monats-Zwischenbericht 2024

EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

OHB SE: 6-Monats-Zwischenbericht 2024



08.08.2024 / 08:00 CET/CEST

Gesamtleistung erreicht mit EUR 470 Mio. historischen Höchstwert

Auftragsbestand mit EUR 1,7 Mrd. weiterhin auf hohem Niveau

Bereinigtes EBITDA erreicht EUR 41 Mio.

Stabilisierung im Segment AEROSPACE; EBIT-Marge des Segments im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert (+33 %)

Abschluss des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Orchid Lux HoldCo S.à r.l. im Sommer 2024 erwartet

Der OHB-Konzern (ISIN: DE0005936124, Prime Standard) erzielte nach sechs Monaten eine gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigerte (3 %) Gesamtleistung von EUR 470,5 Mio. (Vorjahr: EUR 456,6 Mio.). Das operative Ergebnis (EBITDA) reduzierte sich von EUR 44,1 Mio. im Vorjahr auf EUR 34,3 Mio. Die erzielte operative EBITDA-Marge veränderte sich im Berichtszeitraum auf 7,3 %, nach 9,7 % im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Das EBIT verringerte sich in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf EUR 15,8 Mio. nach EUR 26,0 Mio. im Vorjahr. Die entsprechende EBIT-Marge reduzierte sich auf 3,4 % nach 5,7 % im Vorjahreszeitraum.

Der feste Auftragsbestand des Konzerns lag nach sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024 bei EUR 1.653 Mio. nach EUR 1.805 Mio. im Vorjahr. Davon entfallen EUR 1.341 Mio. auf das Segment SPACE SYSTEMS, EUR 209 Mio. auf das Segment AEROSPACE und EUR 103 Mio. auf das Segment DIGITAL. Zum Stichtag 30. Juni 2024 lag die Bilanzsumme des OHB-Konzerns mit EUR 1.394,8 Mio. um rund 4 % über dem Niveau des 31. Dezember 2023 (EUR 1.340,1 Mio.). Die Steigerung des Eigenkapitals von EUR 438,0 Mio. auf EUR 443,4 Mio. resultierte in einer Eigenkapitalquote zum 30. Juni 2023 von 31,8 %, nach 32,7 % zum Jahresultimo am 31. Dezember 2023.

Im Segment SPACE SYSTEMS konnten im zweiten Quartal zum ersten Mal seit dem Jahr 2021 zwei von OHB entwickelte und gebaute Galileo-Navigationssatelliten erfolgreich gestartet werden. Zwei weitere sollen im weiteren Jahresverlauf folgen. Daneben konnten in mehreren Projekten die finalen Tests für die für die Jahre 2024 und 2025 geplanten Starts beendet werden. Für das Segment AEROSPACE bedeutet die Unterzeichnung einer Authorization to Proceed im Ariane-6-Programm die Stabilisierung und mittelfristige Sicherung einer kontinuierlichen Auslastung. Außerdem konnte die Rocket Factory Augsburg weitere Teile des eigenentwickelten Microlaunchers RFA ONE erfolgreich testen – dessen Erststart ist noch im Jahr 2024 geplant. Mit dem Engagement im Projekt Urban AI wird OHB mit dem Geschäftssegment DIGITAL durch die Nutzung von bisher unerschlossenem Potenzial in bereits erhobenen Erdbeobachtungsdaten einen Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung der Zukunft leisten.

Der Abschluss des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Orchid Lux HoldCo S.à r.l. wird für den Sommer 2024 erwartet. Zum aktuellen Zeitpunkt ist ausschließlich die investitionskontrollrechtliche Freigabe des Königreichs Belgien noch ausstehend.

Zum aktuellen Zeitpunkt geht der Vorstand davon aus, dass sich die Finanz- und Vermögenslage weiterhin gut entwickeln wird.

Ergebniskennzahlen im Überblick

in TEUR Q2 2024 Q2 2023 6M 2024 6M 2023 +/- 6M Umsatz 255.183 246.576 458.309 443.746 +3 % Gesamtleistung 263.743 254.269 470.468 456.619 +3 % EBITDA 14.952 22.572 34.294 44.114 -22 % Bereinigtes EBITDA 21.395 22.572 40.737 44.114 -8 % EBIT 5.600 13.419 15.830 25.961 -39 % Anteile der OHB SE Aktionäre am Periodenergebnis 592 6.620 5.359 13.694 -61 % Ergebnis je Aktie

in EUR 0,03 0,38 0,28 0,79 -65 % Finanzmittelbestand 51.861 40.712 51.861 40.712 +27 %

