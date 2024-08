IRW-News: OceanaGold Corp. : OceanaGold erweitert Mineralisierung um 200 Meter in der hochgradigen Lagerstätte Wharekirauponga

IRW-PRESS: OceanaGold Corp. : OceanaGold erweitert Mineralisierung um 200 Meter in der hochgradigen Lagerstätte Wharekirauponga

(VANCOUVER) OceanaGold Corporation (TSX: OGC; OTCQX: OCANF) ("OceanaGold" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp/ - freut sich, die Ergebnisse des laufenden Explorations- und Ressourcenumwandlungsprogramms bei Wharekirauponga (WKP) bekannt zu geben, das ~10 Kilometer vom Betrieb Waihi in Neuseeland entfernt liegt.

Die wichtigsten Bohrabschnitte umfassen (geschätzte tatsächliche Breite):

- 9,9 g/t Au auf 20,3 m von 410,0 m, Ader EG (WKP129A, Umwandlung)

- 19,4 g/t Au auf 7,1 m von 398,0 m, Ader EG HWS (WKP129A, Umwandlung)

- 34,5 g/t Au auf 3,8 m von 573,0 m, Ader EG (WKP130A, Erweiterung)

- 12,8 g/t Au auf 5,6 m von 569,1 m, Ader EG (WKP130, Erweiterung)

- 14,2 g/t Au auf 3,0 m von 497,1 m, Ader EG (WKP131, Erweiterung)

- 5,6 g/t Au auf 8,3 m aus 644,7 m, Ader EG (WKP130B, Erweiterung)

Gerard Bond, President & CEO von OceanaGold, sagte: "Die heutigen Bohrergebnisse zeigen ein wachsendes hochgradiges System, bei dem sich die Ader EG über mindestens weitere 200 Meter entlang des Streichs bei WKP erstreckt. In den letzten Jahren haben wir uns auf Infill-Bohrungen konzentriert, daher ist es sehr aufregend, erneut das Wachstumspotenzial und die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung nachweisen zu können, die in mehrere Richtungen offen bleibt. Die erfolgreiche Inbetriebnahme eines zusätzlichen Bohrplatzes im März 2024 hat einen besseren Zugang zu den Bohrungen ermöglicht, um die potenziellen Erweiterungen der Ressource für den Rest des Jahres 2024 und darüber hinaus weiter zu erproben."

Überblick über die Ergebnisse

Seit der WKP-Pressemitteilung vom 7. März 2024 haben die Bohrungen in allen 11 Bohrlöchern auf der Ader East Graben (EG) und den damit verbundenen Hanging-Wall- und Foot-Wall-Adern (EG-Adersystem) in der hochgradigen südlichen Zone (Tabelle 1, Abbildungen 1 und 2) weiterhin eine bedeutende Mineralisierung durchteuft.

Erweiterungsbohrungen

Ende März 2024 wurde der Bohrplatz 9 in Betrieb genommen, der Bohrungen in der südlichen Streicherweiterung des Adersystems EG ermöglicht (Abbildung 1). Zwei Löcher (WKP134 und WKP132) wurden von der neuen Bohrstelle aus gebohrt. WKP134 wurde neigungsaufwärts des südlichsten Bohrlochs quer zur Ader EG gebohrt und weist weiterhin eine ausgezeichnete Aderbreite und einen ausgezeichneten Gehalt auf, wobei weitere Wachstumsmöglichkeiten neigungsaufwärts und entlang des Streichens im Süden der Struktur verbleiben. Dieses Ergebnis liegt etwa 200 Meter von der südlichen Ausdehnung der aktuellen Ressource entfernt (Abbildung 2).

Es wurden 4 Ressourcenerweiterungslöcher von Bohrstelle 8 und weitere 4 Ressourcenerweiterungslöcher von Bohrstelle 1 aus gebohrt (Abbildung 1), die alle eine bedeutende Mineralisierung durchschnitten und eine starke Gehalts- und Strukturkontinuität entlang des Streichens der bestehenden Ressource aufweisen (Abbildung 2, Tabelle 1). Es bestehen weiterhin Möglichkeiten für Erweiterungen des Adersystems EG nach oben, nach unten und entlang des Streichens, wobei alle Abschnitte in einem vertikalen Fenster von etwa 200 Metern nach Süden offen sind. Das Adersystem EG bleibt das primäre, kurzfristige Bohrziel für das Wachstums- und Umwandlungsprogramm mit 21 Bohrlöchern im Jahr 2024, wobei die Ziele T-Stream und Western Vein ein ähnliches Wachstumspotenzial bieten und zukünftige zusätzliche Bohrungen rechtfertigen (Abbildung 1).

Ressourcenkonversion Bohrungen

Ein weiteres Bohrloch zur Ressourcenumwandlung, WKP129A, wurde von Bohrstelle 1 aus fertiggestellt und lieferte hervorragende Ergebnisse (9,9 g/t Au auf 20,3 Metern (tatsächliche Breite) und 19,4 g/t Au auf 7,1 Metern (tatsächliche Breite)). Dieses Bohrloch unterstützt das Modell mit einem beträchtlichen Gehalt und einer beträchtlichen Mächtigkeit, was dazu führt, dass eine hochgradige Mineralisierung auf einem Streichen von etwa 150 Metern neigungsaufwärts für weitere Tests offen bleibt.

2024 Erkundungsprogramm

Die Explorationsbohrungen für den Rest des Programms 2024 zielen auf eine Ressourcenerweiterung von den Bohrstellen 8 und 9 ab, die über die aktuelle südliche Ausdehnung der Bohrungen hinausgehen, sowie auf die neigungsaufwärts verlaufenden aktuellen und zukünftigen Erweiterungsbohrungen im Süden. Die Vormachbarkeitsstudie gemäß NI 43-101, die bis Ende des Jahres veröffentlicht werden soll, wird auf einem vorläufigen Ressourcenmodell mit Bohrlochdaten von Ende Mai 2024 basieren. Nachfolgende Bohrergebnisse werden in einer Aktualisierung des Ressourcenmodells zum Jahresende erfasst, die zusammen mit der jährlichen Reserven- und Ressourcenerklärung 2024 Anfang nächsten Jahres veröffentlicht wird.

Für Karten und Schnitte siehe Abbildungen 1-3 und Tabelle 1 für die vollständigen Ergebnisse.

Abbildung 1: WKP-Planansicht der Geologie, der Bohrspuren und der Verteilung der drei Hauptaderzonen. Hinweis: Die Abschnitte T-Stream und Western Vein sind signifikante historische Ergebnisse (die vollständigen Ergebnisse finden Sie unter https://investors.oceanagold.com/additional-drillhole-data).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76492/08082024_DE_OGC_OceanaGoldUpdatede.001.jpeg

Abbildung 2: Langer Schnitt der Ader EG mit Geologie und Bohrabschnitten (blaue Schrift = neue Bohrungen)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76492/08082024_DE_OGC_OceanaGoldUpdatede.002.jpeg

Abbildung 3: Inset-Bild aus Abbildung 2. Langer Abschnitt der Ader EG mit Geologie und Bohrabschnitten (blaue Schrift = neue Bohrungen)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76492/08082024_DE_OGC_OceanaGoldUpdatede.003.jpeg

Tabelle 1: WKP-Bohrabschnitte nach dem Explorations-Update vom 7. März 2024

Bohrloch-ID Von (m) Nach (m) Wahre Breite (m) Au (g/t) Ag (g/t) Ader Zweck

WKP129A 398.0 409.1 7.1 19.4 47.8 EG HWS Konvertierung

WKP129A 410.0 438.7 20.3 9.9 24.9 EG Konvertierung

WKP129A 454 459.5 4.8 10.5 26.1 EG FW Erweiterung

WKP130 569.1 575.9 5.6 12.8 8.7 EG Erweiterung

WKP130A 573 578.4 3.8 34.5 19.9 EG Erweiterung

WKP130B 644.7 661.2 8.3 5.6 9.0 EG Erweiterung

WKP130C 599.7 605 3.4 5.8 8.2 EG Erweiterung

WKP131 497.1 500.4 3.0 14.2 22.7 EG Erweiterung

WKP132 448.4 451.7 3.0 9.2 7.4 EG Erweiterung

WKP133 467.9 475 5.8 3.5 5.4 EG Erweiterung

WKP133A 505.4 510.8 4.1 5.9 23.0 EG Erweiterung

WKP133B 531.7 537 3.4 6.1 7.7 EG Erweiterung

WKP134 450 455.3 5.0 4.3 5.3 EG Erweiterung

Weitere Informationen zu den Bohrlochdaten von WKP finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://investors.oceanagold.com/additional-drillhole-data.

Über WKP und das Waihi North Projekt

Das epithermale Au-Ag-Adersystem WKP mit geringer Sulfidierung befindet sich etwa 10 Kilometer nördlich des unternehmenseigenen Betriebs Waihi. Die angezeigten WKP-Ressourcen belaufen sich auf 2,0 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 15,9 g/t Au für 1,01 Millionen Unzen Gold und weitere 1,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 9,0 g/t Au für 0,35 Millionen Unzen Gold in der abgeleiteten Kategorie (Stand 31. Dezember 2023).

WKP ist Teil des Waihi-Nord-Projekts, das das Potenzial hat, bedeutende sozioökonomische Beiträge für die Gemeinden in der Region Waihi und für Neuseeland zu leisten. Dazu gehören erhebliche Investitionen im Land und eine erhebliche Steigerung der direkten und indirekten Beschäftigungsmöglichkeiten, wobei das Projekt das Potenzial hat, den Betrieb der Waihi-Mine über das nächste Jahrzehnt hinaus zu verlängern. OceanaGold arbeitet nach den höchsten Umwelt- und Sozialstandards, die es dem Unternehmen ermöglichen, seit über drei Jahrzehnten ein erfolgreiches und verantwortungsvolles Bergbaugeschäft in Neuseeland zu betreiben. Das Unternehmen hat beim Hauraki District Council und beim Waikato Regional Council einen Antrag auf Ressourcenzustimmung für sein geplantes Waihi North Projekt eingereicht und auch die Verweisung des Projekts an das vorgeschlagene "Fast-Track"-Verfahren beantragt.

Über OceanaGold

OceanaGold ist ein wachsender Gold- und Kupferproduzent, der sich verpflichtet hat, auf sichere und verantwortungsvolle Weise den freien Cashflow aus unseren Betrieben zu maximieren und starke Renditen für unsere Aktionäre zu erzielen. Wir verfügen über ein Portfolio von vier in Betrieb befindlichen Minen: die Haile Gold Mine in den Vereinigten Staaten von Amerika, die Didipio Mine auf den Philippinen und die Macraes und Waihi Betriebe in Neuseeland. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations:

Rebecca Henare, Leiterin, Investor Relations

Tel: 1 (604) 678-4095

ir@oceanagold.com

Medienarbeit:

Louise Burgess, Direktorin, Kommunikation

Tel: 1 (604) 403-2019

info@oceanagold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) in Wharekirauponga, Waihi Gold Mine

Alle Explorationsproben werden mittels einer 30g-Brandprobe mit AAS-Abschluss auf Gold untersucht. Seit Mitte 2022 werden Bohrkernprobenintervalle, in denen sichtbares Elektrum aufgezeichnet wurde, nach der routinemäßigen 30g-Brandprobe durch eine anschließende Screening-Brandprobe weiterverfolgt. Bei den Bohrlöchern WKP40-45 wurden die Kernproben zur Probenaufbereitung an SGS in Westport (Neuseeland) versandt. Die aufbereiteten Pulpen wurden anschließend an die unabhängige Australian Laboratory Services Pty Ltd (ALS) in Brisbane versandt, die gemäß ISO/NATA 17025 akkreditiert ist und Goldanalysen mittels Brandprobe und 4-Säure-Aufschluss sowie geochemische Analysen mit 42 Elementen mittels ICP durchführt. Bohrlöcher, die nach WKP45 gebohrt wurden (d.h. WKP46 bis WKP134), wurden bei SGS Waihi NZ Ltd. aufbereitet und analysiert (Au durch 30g Brandprobe und Ag durch Königswasseraufschluss und 0,3g AAS-Abschluss). Ausgewählte Pulpen werden in regelmäßigen Abständen an ALS in Brisbane für einen 4-Säure-Aufschluss und eine geochemische ICP-Analyse mit 42 oder 48 Elementen geschickt.

Die Qualität der Explorationsergebnisse wurde in den folgenden Bereichen überwacht:

- Probenvorbereitung in den SGS-Labors Waihi und Westport durch Sieben von Backenbrecher- und Zellstoffprodukten.

- Überwachung der Assaypräzision durch routinemäßige Erzeugung von Doppelproben aus einem zweiten Split des Backenbrechers und Berechnung des Grundfehlers.

- Überwachung der Genauigkeit der primären SGS-Assay- und ALS-Ergebnisse durch Einfügen von zertifizierten Referenzmaterialien (CRMs) und Leerproben in Probenchargen.

Leerwert-, Dubletten- und ZRM-Ergebnisse werden vor dem Hochladen der Ergebnisse in die AcQuire-Datenbank und erneut wöchentlich überprüft. Das Protokoll in Waihi schreibt vor, dass ZRMs innerhalb von 2 Standardabweichungen des zertifizierten Wertes gemeldet werden müssen. Das Kriterium für Präparateduplikate ist, dass sie eine relative Differenz (R-R1/Mittelwert RR1) von nicht mehr als 10 % aufweisen. Blindproben sollten nicht mehr als das Vierfache des unteren Nachweiswerts der Assay-Methode betragen. Bei Nichteinhaltung einer dieser Schwellenwerte wird eine Untersuchung und gegebenenfalls eine erneute Analyse veranlasst. Der Bohrkern wird in sicheren Einrichtungen auf dem Gelände gelagert, zu denen der Zugang kontrolliert wird. Die Mitarbeiter vor Ort transportieren die Proben zum Analyselabor, das sich ebenfalls in einer gesicherten Einrichtung befindet. Das Labor von SGS Waihi NZ Ltd. ist ein unabhängiges kommerzielles Geochemie- und Energieanalyselabor, das nach ISO 17025: 2017 akkreditiert ist, im Jahr 2020 von einem externen Berater geprüft wird und jährlich von Geologen von OceanaGold inspiziert wird. Bei diesen Besuchen wurden keine Risiken bei der Probenahme festgestellt.

Erklärung der qualifizierten Person

Die Explorationsergebnisse in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects der Canadian Securities Administrators (NI 43-101") erstellt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen von Waihi wurden von Leroy Crawford-Flett, einem Chartered Professional Member des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und Mitarbeiter von OceanaGold, überprüft, basieren auf diesen Informationen und geben diese korrekt wieder. Herr Crawford-Flett verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die hier betrachtet werden, sowie für die durchgeführten Aktivitäten relevant sind, um sich als qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101 zu qualifizieren. Herr Crawford-Flett erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und im Kontext, in dem sie erscheinen, in diesen öffentlichen Bericht aufgenommen werden.

Technische Berichte

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem folgenden NI 43-101-konformen technischen Bericht, der auf der SEDAR+-Website unter www.sedarplus.com unter dem Namen des Unternehmens verfügbar ist, sowie der Pressemitteilung des Unternehmens mit dem Titel "OceanaGold Reports Mineral Reserves and Resources for the Year Ended 2023" vom 21. Februar 2024:

(a) "Waihi District Study - Preliminary Economic Assessment NI 43-101 Technical Report" vom 30. August 2020, erstellt von T. Maton, Study Manager und P. Church, Principal Resource Development Geologist, beide von Oceana Gold (New Zealand) Limited, und D. Carr, Chief Metallurgist, von OceanaGold Management Pty Limited.

Sicherheitshinweis zur Veröffentlichung

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als "zukunftsorientiert" betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beziehen sich auf zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Generierung von freiem Cashflow, der Umsetzung der Geschäftsstrategie, des zukünftigen Wachstums, der zukünftigen Produktion, der geschätzten Kosten, der Betriebsergebnisse, der Geschäftsaussichten und der Möglichkeiten der OceanaGold Corporation und der zugehörigen Tochtergesellschaften wider. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Worten oder Phrasen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "erwartet" oder "geht nicht davon aus", "plant", "schätzt" oder "beabsichtigt", oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen genannten abweichen. Dazu zählen unter anderem die Genauigkeit der Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen und der damit verbundenen Annahmen, inhärente Betriebsrisiken und jene Risikofaktoren, die im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens, der bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com unter dem Namen des Unternehmens verfügbar ist, angeführt sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen erfüllen kann. Bei solchen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die auf den aktuellen Informationen basieren, die dem Management zu dem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, an dem diese Vorhersagen gemacht werden; die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund von Risiken, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist und von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann der Leser nicht sicher sein, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen Aussagen übereinstimmen werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen keine Anlage- oder Finanzproduktberatung dar.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76492

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76492&tr=1

