Meta Platforms: Auch weiterhin ein Top-Investment

Social Media Gigant Meta Platforms (WKN: A1JWVX) hat Ende Juli sein Zahlenwerk für das zweite Quartal 2024 präsentiert und konnte dabei auf voller Linie überzeugen. So befindet sich das Unternehmen trotz seiner immensen Größe noch immer in einer beeindruckenden Wachstumsphase. Aktionäre haben dabei insbesondere seit dem Kurstief im November 2022, als die Aktie zu einem Kurs von 88 US-Dollar notierte, massiv von der positiven Entwicklung des Unternehmens profitiert. So notiert die Aktie gegenwärtig zu einem Kurs von 507 US-Dollar (Stand 01.08.2024) und konnte somit in weniger als zwei Jahren um fast 480 % zulegen.

Trotz der spektakulären Rallye könnte die Aktie auch in Zukunft weiter Gas geben. So scheint vieles darauf zu schließen, dass Meta Platforms auch in Zukunft noch ein Top-Investment bleibt.

Meta Platforms mit starken Zahlen

Das letzte Quartal hätte für Meta Platforms nicht besser laufen können. So konnte das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahresquartal seinen Umsatz um 22 % auf 39,1 Mrd. US-Dollar steigern. Da die Kosten und Aufwendungen des Tech-Schwergewichts im selben Zeitraum um lediglich 7 % stiegen, konnte Meta seinen operativen Gewinn um satte 58 % auf 14,8 Mrd. US-Dollar erhöhen. Der Nettogewinn konnte sogar um 73 % auf 13,5 Mrd. zulegen. Lediglich der Free Cash Flow des Unternehmens blieb im Vergleich zum Vorjahresquartal aufgrund erhöhter Investitionsausgaben mit einem Wert von 10,9 Mrd. US-Dollar quasi unverändert (Vorjahr: 11,0 Mrd.).

Geht man eine Ebene tiefer und schaut sich die beiden Segmente des Unternehmens im Detail an, ergibt sich ein mittlerweile gewohntes Bild. So konnte der Bereich Family of Apps, unter denen Meta Platforms seine sozialen Netzwerke bündelt, seinen Umsatz und operativen Gewinn um 22 % und 47 % auf 38,7 Mrd. bzw. 19,3 Mrd. US-Dollar steigern. Der Bereich Reality Labs konnte seinen Umsatz zwar um 73 % auf 389 Mio. US-Dollar steigern, weitete seinen operativen Verlust jedoch um weitere 20 % auf mittlerweile 4,5 Mrd. US-Dollar aus. Dennoch konnte das Unternehmen letzten Endes eine operative Marge von 38 % ausweisen.

Nutzerzahlen steigen weiterhin an

Für das kommende Quartal erwartet Meta Platforms Umsatzerlöse zwischen 38,5 bis 41,0 Mrd. US-Dollar. Am oberen Ende würde das Unternehmen damit ein Umsatzwachstum von 20 % gegenüber der Vorjahresperiode erzielen. Dabei scheint das Unternehmen über den ein oder anderen Wachstumsmotor zu verfügen, um auch langfristig weiterhin zu wachsen. So schafft es Meta Platforms noch immer mehr User auf seine Plattformen zu bekommen. Dabei verwenden mittlerweile fast 3,3 Mrd. Menschen weltweit täglich eine der verschiedenen Plattformen des Unternehmens. Damit nutzen fast 400 Mio. mehr Menschen eins der sozialen Netzwerke von Meta als noch vor zwei Jahren.

Zusätzlich scheint Facebook mittlerweile insbesondere in den USA wieder bei jungen Erwachsenen beliebt zu werden. Ohne eine spezifische Zahl zu nennen, sagte CEO Mark Zuckerberg hier, dass das Unternehmen zunehmend junge Menschen für das beliebte soziale Netzwerk gewinnen kann. Darüber hinaus verfügt auch der X (ehemals Twitter) Rivale Threads mittlerweile über fast 200 Mio. monatlich aktive User. Damit scheint Meta Platforms ein weiteres riesiges sozial Netzwerk aufzubauen. Auch der Messaging-Dienst WhatsApp, der in den USA lange gebraucht hat, um dort ähnlich beliebt zu werden, wie in vielen anderen Teilen der Welt, hat in den USA mittlerweile 100 Mio. aktive monatliche Nutzer.

KI als Wachstumstreiber

Das Unternehmen sieht dabei das Trendthema Künstliche Intelligenz als Treiber für zusätzliches Wachstum. So nutzt Meta Platforms KI um Nutzern relevantere Inhalte zu zeigen, wodurch diese mehr Zeit auf dem jeweiligen sozialen Netzwerk verbringen. Gleichzeitig schafft es das Unternehmen dank KI den Usern relevantere Werbungen zu zeigen. Darüber hinaus sieht Meta Platforms die Möglichkeit mit Business KI massiv die Messaging Umsätze des Unternehmens zu steigern. So konnte das Unternehmen bereits im letzten Quartal seine sonstigen Umsätze innerhalb der Family of Apps, die zum Großteil aus Umsätzen der WhatsApp Business Plattform bestehen, um 73 % auf 389 Mio. US-Dollar steigern. Trotz der massiven Verluste im Bereich Reality Labs ist Meta auch hier noch zuversichtlich, zumal laut dem Unternehmen beispielsweise die Nachfrage nach den Ray-Ban Meta Brillen die Produktionskapazitäten des Unternehmens deutlich übersteigt.

Obwohl die Aktie des Unternehmens allein im letzten Jahr um fast 50 % zulegen konnte, notiert das Wertpapier lediglich zu einem 2024er-KGV von 23. Das vergleichbare KGV von anderen Tech-Schwergewichten wie Apple (34), Microsoft (32) oder Amazon (41) liegt dabei deutlich höher. Insgesamt wirkt die Aktie insbesondere unter Berücksichtigung des nach wie vor stark anhaltenden Wachstums nicht sonderlich überteuert. Es wäre also nicht überraschend, wenn die seit November 2022 anhaltende Rallye auch in Zukunft weitergehen würde.

Der Artikel Meta Platforms: Auch weiterhin ein Top-Investment ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Samuel Tazman besitzt Aktien von Meta Platforms. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Amazon, Apple, Meta Platforms und Microsoft.

Aktienwelt360 2024