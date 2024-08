Bericht - Israels Verteidigungsminister berichtet USA über iranische Bedrohung

Washington (Reuters) - Der israelische Verteidigungsminister Joaw Gallant hat einem Bericht zufolge die USA darüber informiert, dass der Iran einen großangelegten Angriff auf sein Land plant.

Das habe Gallant seinem US-Kollegen Lloyd Austin mitgeteilt, berichtete die Plattform Axios unter Berufung auf eine informierte Quelle. Das israelische Ministerium bestätigte am Montag, dass es in der Nacht ein Gespräch der beiden Politiker gegeben habe. Dabei sei es um eine operative und strategische Koordination sowie die Einsatzbereitschaft des israelischen Militärs angesichts der iranischen Bedrohung gegangen. Austin hat unterdessen die Entsendung eines mit Lenkraketen bestückten U-Boots in den Nahen Osten angeordnet. Das US-Militär hatte bereits angekündigt, zusätzliche Kampfjets und Kriegsschiffe in die Region zu verlegen, um die israelische Verteidigung zu stärken.

(Bericht von Eric Beech; Bearbeitet von Alexander Ratz; Redigiert von Elke Ahlswede; Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)