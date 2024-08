Dax-Widerstand: 17.900 18.100 Dax-Unterstützung: 17.660 17.000

Dax-Rückblick:

Der Dax ging am vergangenen Freitag freundlich aus dem Handel und beendete die Handelswoche in der Nähe der Wochenhochs. Diese freundliche Tendenz setzte sich heute Vormittag zunächst weiter fort bevor erste Gewinnmitnahmen einsetzten - der Index verlor über 100 Punkte vom Tageshoch.

Dax-Ausblick:

Ein Blick auf den Vier-Stundenchart des deutschen Leitindex zeigt eine korrektive Erholung bis in den Bereich des 50-Prozent-Retracements der vorherigen impulsiven Verkaufswelle.

Ausgehend vom aktuellen Kursniveau muss daher zunächst erst einmal wieder mit Verkaufsinteresse gerechnet werden. Ob sich daraus ein Re-Test des Vorwochentiefs entwickeln wird dürfte nicht zuletzt von den im Wochenverlauf anstehenden Inflationsdaten aus den USA abhängen.

WERBUNG

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DJ7VCF von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 12.08.2024), die K.o.-Schwelle liegt bei 15.956 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DQ05X3 von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 12.08.2024), die K.o.-Schwelle bei 19.515 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.