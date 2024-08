S&P 500® - Verlaufsvergleich 2023/24

Verlaufsvergleiche spielen im Bereich der Technische Analysen eine besondere Rolle. Regelmäßig richtet sich der Blick auf vergleichbare Marktphasen in der Vergangenheit, in denen sich der zugrundeliegende Basiswert ähnlich verhalten hat. Vor rund einem Monat wiesen wir bei den amerikanischen Standardwerten auf die Übereinstimmungen des bisherigen Jahresverlaufs mit der Kursentwicklung des Vorjahres hin (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 12. Juli). Aufgrund einiger Rückfragen, wie sich diese Blaupause nach der jüngsten Korrektur darstellt, zeigen wir heute den aktualisierten Chart. Die jüngste Verschnaufpause passt gut in die Landschaft, denn auch im vergangenen Jahr besaß der Zeitraum von Anfang August bis Oktober eindeutig korrektiven Charakter. Bleibt zu hoffen, dass sich auch der 2. Teil des Verlaufsvergleichs als ähnlich treffsicher erweisen wird. Schließlich folgten 2023 nach einem korrektiven 3. Quartal weitere Anschlussgewinne – inklusive neuer Rekordstände (siehe Chart). Diese Ablaufmuster im laufenden Jahr unterstellt, würde im Jahresschlussspurt Notierungen oberhalb der Marke von 5.670 Punkten implizieren.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, HSBC

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.