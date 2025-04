DAX® - Eine echte Breitseite

„Zölle als Spielverderber?“ – mit unserer gestrigen Überschrift haben wir (leider) ins Schwarze getroffen. Schließlich musste der DAX® gestern die vielzitierte Schlüsselzone bei rund 22.300/22.200 Punkten preisgeben. Das neue Verlaufstief (21.671 Punkte) lässt die Schiebezone der letzten Wochen in eine Topformation mit einem Abschlagspotenzial von 1.200 Punkten umschlagen (siehe Chart). Die obere Umkehrformation führt also zu einem kalkulatorischen Kursziel im Bereich von 21.000 Punkten. Dieses Korrekturziel harmoniert bestens mit dem Tief vom 27. Januar (21.082 Punkte) sowie einem Fibonacci-Level (21.062 Punkte). Auf dem Weg in diese Region testen die deutschen Standardwerte gerade eine weitere Kurslücke. Gemeint ist das Aufwärtsgap von Anfang Februar bei 21.671/21.586 Punkte, welches kurzfristig eine wichtige Unterstützung darstellt. Aus den USA kommen leider ebenfalls eher negative Signale. Erwähnen möchten wir den S&P 500®, der gestern den schwächsten Handelstag seit 2020 (-4,84 %) verkraften musste. Um den größten Druck vom DAX® zu nehmen, müsste das Aktienbarometer dagegen möglichst zeitnah die eingangs beschriebene Schlüsselzone bei 22.200/22.300 Punkten zurückerobern.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.