EQS-News: Mutares steigert Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 15 % und erzielt dabei erneut ein positives Adjusted EBITDA – Prognose für Gesamtjahr 2024 bekräftigt

Mutares steigert Konzernumsatz im ersten Halbjahr um 15% und erzielt dabei erneut ein positives Adjusted EBITDA – Prognose für Gesamtjahr2024 bekräftigt

Umsatzerlöse im Konzern steigen um 15 % auf EUR 2.610,4 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 2.273,6 Mio.); Adjusted EBITDA bei EUR 15,7 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 41,2 Mio.)

Umsatzerlöse der Mutares-Holding im ersten Halbjahr 2024 auf EUR 58,3 Mio. gesteigert (1. Halbjahr 2023: EUR 52,1 Mio.), Nettoergebnis begünstigt durch den Exit von Frigoscandia im ersten Halbjahr 2024 bei EUR 53,0 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 13,2 Mio.)

Weichenstellungen für die weitere Internationalisierung und geografische Expansion

München, 13.August 2024 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) („Mutares“ oder „Mutares-Holding“ und, zusammen mit ihren Tochterunternehmen, „Mutares-Konzern“) hat heute die Zahlen für das erste Halbjahr 2024 („Berichtszeitraum“) veröffentlicht. Sowohl auf Ebene der Mutares-Holding als auch im Mutares-Konzern wurde eine deutliche Steigerung bei den Umsatzerlösen erzielt. Zudem verzeichnete die Mutares-Holding beim Nettoergebnis begünstigt durch den Exit von Frigoscandia eine erfreuliche Entwicklung. Das Adjusted EBITDA im Mutares-Konzern ist aufgrund von Restrukturierungs- und Entwicklungsfortschritten weiterhin positiv.

Weiteres Wachstum auf Holding- und Konzernebene

Die Umsatzerlöse der Mutares-Holding, die aus Beratungsleistungen und Management Fees aus den Portfoliounternehmen resultieren, stiegen im ersten Halbjahr 2024 um 12 % auf EUR 58,3 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 52,1 Mio.). Der Anstieg ist insbesondere auf das Portfoliowachstum im Geschäftsjahr 2023 und im ersten Halbjahr 2024 infolge der hohen Transaktionsaktivität zurückzuführen. Das Nettoergebnis der Mutares-Holding belief sich im ersten Halbjahr auf EUR 53,0 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 13,2 Mio.) und ist signifikant durch den Abschluss des Verkaufs von Frigoscandia im ersten Quartal 2024 begünstigt, wodurch angefallene Einmalaufwendungen kompensiert werden konnten.

Der Mutares-Konzern erzielte im ersten Halbjahr 2024 Umsatzerlöse von EUR 2.610,4 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 2.273,6 Mio.). Der Anstieg ist insbesondere auf die hohe Akquisitionsaktivität im Geschäftsjahr 2023 sowie im Berichtszeitraum selbst zurückzuführen. Das Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) wird regelmäßig von Gewinnen aus günstigem Erwerb („Bargain Purchase“) der abgeschlossenen Akquisitionen sowie von Entkonsolidierungseffekten beeinflusst und belief sich im ersten Halbjahr 2024 auf EUR 71,6 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 405,4 Mio.). Das insbesondere um die Einflüsse aus den geschäftsmodellimmanent regelmäßigen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios (Gewinne aus günstigem Erwerb und Entkonsolidierungseffekte) bereinigte Adjusted EBITDA1) beläuft sich für das erste Halbjahr 2024 auf EUR 15,7 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 41,2 Mio.). Darin spiegeln sich gegenläufige Effekte aus den erfolgreich umgesetzten operativen Transformationsprogrammen im Portfolio und der hohen Transaktionsaktivität mit den Akquisitionen von naturgemäß signifikant defizitären Portfoliounternehmen wider.

Die liquiden Mittel im Konzern betrugen zum 30. Juni 2024 EUR 422,2 Mio. (31. Dezember 2023: EUR 520,2 Mio.), die Eigenkapitalquote lag bei 21 % (31. Dezember 2023: 26 %).

Weiterhin hohe Transaktionsaktivität auf der Kaufseite stärkt alle vier Segmente

Im Berichtszeitraum konnten insgesamt elf Transaktionen abgeschlossen werden, davon sieben auf der Kauf- und vier auf der Verkaufsseite. Darüber hinaus wurden für vier weitere Akquisitionen Vereinbarungen unterzeichnet, bei denen der Vollzug der Transaktion zum 30. Juni 2024 jeweils noch ausstand.

Der Fokus auf der Akquisitionsseite lag auf wachstumsfördernden Plattform- und Add-on-Akquisitionen in allen vier Segmenten:

Im Segment Automotive & Mobility wurden mit diversen Add-on-Akquisitionen die FerrAl United Group (Erwerb der KmB Technologie), die HILO Group (Erwerb von PRINZ Kinematics) sowie die SFC Group (Teil von Amaneos; Erwerb von Cikautxo Rubber & Plastic Components (Kunshan)) verstärkt. Der Erwerb von Cikautxo ist dabei besonders hervorzuheben, da er die erste Transaktion nur kurze Zeit nach der Eröffnung des Mutares-Büros in Shanghai darstellt. Darüber hinaus konnten mit Wirkung zum 31. Juli 2024 die fischer automotive systems und deren Tochtergesellschaften als neues Plattform-Investment von fischerwerke übernommen werden. fischer Automotive entwickelt, produziert und vertreibt kinematische Komponenten für den Fahrzeuginnenraum und das Exterieur, wie Lüftungsdüsen, Ablagefächer, Cupholder und elektrisch betriebene Ladeklappen. Das Unternehmen fertigt und entwickelt die Produkte an seinem Hauptsitz in Deutschland sowie in weiteren Werken in Tschechien, Serbien, China und in den USA.

Zur Stärkung des Segments Engineering & Technology hat Mutares im Berichtszeitraum die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der Sofinter Group abgeschlossen. Das Unternehmen mit Sitz in Italien verfügt über vier Werke in Rumänien und Italien und ist spezialisiert auf die Entwicklung und die Herstellung von Industrie- und Großdampfkesseln. Darüber hinaus konnte im ersten Halbjahr 2024 eine Vereinbarung zum Erwerb von Magirus von der Iveco Group unterzeichnet werden. Der Abschluss der Übernahme ist für Januar 2025 vorgesehen. Der renommierte Anbieter von Fahrzeugen, Leitern und weiteren Produkten sowie damit zusammenhängenden Dienstleistungen im Bereich der Brandbekämpfung und des Katastrophenschutzes ist als Plattform-Investition zur weiteren Stärkung des Segments vorgesehen. Die Vereinbarung zur Übernahme von Serneke Sverige von der Serneke Group ist die gemessen am Umsatz bis dato größte Übernahme im Geschäftsjahr 2024 und soll im weiteren Jahresverlauf abgeschlossen werden.

Das Segment Goods & Services stärkte Mutares im Berichtszeitraum mit der Übernahme von Eltel Networks sowie von Greenview als neue Plattform-Investitionen. Eltel bietet Ingenieur- und Baudienstleistungen für elektrische Energie an, einschließlich Projekte im Bereich Hochspannung mit Planungs-, Bau-, Inbetriebnahme- und Wartungsdienstleistungen. Greenview hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich und ist ein Anbieter von mechanischen und elektrischen Installationen, Heizungsinstallationen und -wartung, Immobilienwartung und -verbesserung sowie einer Reihe von nachhaltigen Energielösungen, einschließlich Energieeffizienzdienstleistungen für Haushalte. Darüber hinaus wurde durch den Zukauf der FSL Ladenbau als Add-on-Akquisition die räumliche Abdeckung der Ganter Group im Norden Deutschlands erweitert und das Kundenportfolio ausgebaut.

Die Übernahme von Temakinho als Plattform-Investition dient der Stärkung des Segments Retail & Food. Die bekannte italienische Restaurantkette bietet in zehn direkt geführten Restaurants in Mailand, Rom, Bologna und Florenz, in drei Franchise-Restaurants an italienischen Flughäfen sowie einem Franchise-Restaurant in Lyon (Frankreich) an erstklassigen Standorten japanisch-brasilianische Cuisine.

Auf der Exit-Seite hat Mutares in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024 vier Transaktionen abgeschlossen:

Besonders hervorzuheben ist neben den Exits von VALTI, Balcke-Dürr Nuklear Services und iinovis insbesondere der Verkauf von Frigoscandia. Der Full-Service-Anbieter für temperaturgeführte Logistik wurde im ersten Quartal 2024 an Dachser verkauft. Die Transaktion leistet einen signifikanten Beitrag zum Nettoergebnis der Mutares-Holding im ersten Halbjahr 2024.

Zudem ist Mutares im Berichtszeitraum in exklusive Verhandlungen über den Verkauf von Repartim an einen institutionellen Investor eingetreten. Der Vollzug der Transaktion erfolgte schließlich nach dem Ende des Berichtszeitraums im Juli 2024.

Restrukturierungs- und Entwicklungsfortschritte im Portfolio

Die Umsatzerlöse des Segments Automotive & Mobility konnten im Berichtszeitraum auf EUR 1.139,7 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 932,0 Mio.) gesteigert werden. Vor allem der Umsatzbeitrag, der im Geschäftsjahr 2023 getätigten Add-on-Akquisitionen für die FerrAl United Group, trug dabei zu einem Anstieg der Umsatzerlöse des Segments bei und kompensierte teils organisch rückläufige Umsatzerlöse bei anderen Beteiligungen. Das EBITDA des Segments beläuft sich auf EUR 40,7 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 128,7 Mio.) und wurde neben Gewinnen aus günstigem Erwerb („Bargain Purchase“) von EUR 26,5 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 122,4 Mio.) auch vom positiven Effekt aus der Entkonsolidierung von iinovis begünstigt. Die Profitabilität konnte im Berichtszeitraum erfreulich gesteigert werden, so dass ein Adjusted EBITDA von EUR 21,1 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 11,5 Mio.) resultierte.

Die Beteiligungen des Segments Engineering & Technology erzielten im ersten Halbjahr 2024 Umsatzerlöse von EUR 460,0 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 494,4 Mio.). Wesentlicher Treiber für den Rückgang waren die Exits des Segments, allen voran der Verkauf von Special Melted Products („SMP“) in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2023, die von den zusätzlichen Umsatzerlösen aus Efacec und Byldis, die im vierten Quartal des Vorjahres erworben wurden, nicht vollständig kompensiert werden konnten. Das EBITDA des Segments beläuft sich für den Berichtszeitraum auf EUR -24,3 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR +6,6 Mio.), das Adjusted EBITDA auf EUR -6,8 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR +0,8 Mio.). Beide Kennzahlen sind das Ergebnis teils gegenläufiger Entwicklungen in den einzelnen Portfoliounternehmen des Segments und deutlich belastet von den noch negativen Ergebnisbeiträgen von Efacec und Byldis.

Die Umsatzerlöse des Segments Goods & Services2) erhöhten sich im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 auf EUR 552,0 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 430,1 Mio.). Für den Anstieg verantwortlich waren vor allem die Akquisitionen von GoCollective, ReloBus und MobiLitas sowie von Stuart (SRT Group) im Vorjahr. Damit konnte der gegenläufige Effekt aus dem Verkauf von Frigoscandia im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 kompensiert werden. Gleichzeitig verzeichneten Conexus und Terranor Group einen erfreulichen organischen Anstieg der Umsatzerlöse. Im EBITDA von EUR 67,1 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 237,9 Mio.) wirkten Gewinne aus günstigem Erwerb („Bargain Purchase“) von EUR 17,6 Mio. im Berichtszeitraum. Die Gewinne aus günstigem Erwerb des Vorjahreszeitraums (EUR 223,4 Mio.) entfielen insbesondere auf den Erwerb von GoCollective, ReloBus und MobiLitas. Aus dem Frigoscandia-Exit resultierte im Berichtszeitraum ein Entkonsolidierungseffekt von EUR 56,6 Mio. Das Adjusted EBITDA ist mit EUR 6,8 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 14,4 Mio.) auch im Berichtszeitraum positiv, wenngleich Frigoscandia seit dem Exit im ersten Quartal 2024 keinen positiven Beitrag mehr dazu leistete.

Die Umsatzerlöse des Segments Retail & Food2)beliefen sich im Berichtszeitraum auf EUR 459,5 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR 418,6 Mio.). Dabei wurde der Effekt aus dem erstmaligen und zeitanteiligen Einbezug der Neuakquisitionen des Segments (insbesondere Prénatal und Gläserne Molkerei) teilweise durch die infolge eines weiterhin schwierigen Marktumfelds rückläufigen Umsatzerlöse von Lapeyre kompensiert. Das EBITDA des Segments Retail & Food belief sich auf EUR -28,6 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR +16,5 Mio.), das Adjusted EBITDA auf EUR -22,1 Mio. (1. Halbjahr 2023: EUR -1,9 Mio.). Beide Kennzahlen waren maßgeblich von der Belastung der Profitabilität bei Lapeyre infolge der rückläufigen Umsatzerlöse geprägt.

Das Adjusted EBITDA fluktuiert signifikant entlang der drei Phasen der Wertschöpfung, die Beteiligungen üblicherweise während ihrer Zugehörigkeit zu Mutares durchlaufen (Realignment, Optimization und Harvesting).

Operative Phase im Rahmen des Wertschöpfungszyklus Zugeordnete Beteiligungen zum 30. Juni 2024 Umsatz im 1. Halbjahr 2024 in EUR Mio. Adj. EBITDA1)im 1. Halbjahr 2024 in EUR Mio. Realignment Automotive & Mobility Peugeot Motocycles Group

Engineering & Technology Byldis

Efacec

Eltel Networks

Sofinter

Goods & Services Greenview

REDO

SRT Group

Retail & Food Gläserne Molkerei

Prénatal

TeamTex

Temakinho 376,2 -35,1 Optimization Automotive & Mobility Amaneos

FerrAl United Group

HILO Group Engineering & Technology Gemini Rail und ADComms

Guascor Energy

NEM Energy Group

Goods & Services Asteri Facility Solutions und Palmia Group

Conexus

Ganter

GoCollective, ReloBus und MobiLitas

Repartim Retail & Food FASANA

Lapeyre Group 1.907,5 17,4 Harvesting Engineering & Technology Clecim

Donges Group

La Rochette

Steyr Motors Goods & Services Terranor Group Retail & Food keeeper Group 327,4 17,5

Wichtige Weichenstellungen im ersten Halbjahr – Expansion nach China, Indien und in die USA

Mutares hat im ersten Halbjahr 2024 wichtige Weichenstellungen für das zukünftige Wachstum vorgenommen.

Die weitere Internationalisierung und geografische Expansion setzt Mutares mit Hochdruck fort: Nach der Eröffnung eines Büros in Shanghai (China) folgte mit einem weiteren Standort in Mumbai (Indien) der nächste Expansionsschritt in Asien. Der Markteintritt in Indien ist für Mutares ein logischer Schritt, nachdem die Portfoliounternehmen SFC Solutions und MoldTecs (beide Teil von Amaneos) bereits über Aktivitäten in diesem wachstumsstarken Markt verfügen. Insbesondere bietet Indien als Zielmarkt mit einem für die kommenden Jahre zu erwartenden starken Wirtschaftswachstum enorme Chancen für Mutares. Mit der Eröffnung eines Büros in Chicago (USA) macht Mutares zudem einen wichtigen Schritt zur Expansion des erfolgreichen Geschäftsmodells auf den nordamerikanischen Markt.

Ausblick

Mutares sieht sich angesichts der erfolgreichen Expansion nach China, Indien und in die USA auf einem guten Weg, um das erfolgreiche Geschäftsmodell in neuen attraktiven Märkten auszurollen. Die bereits umgesetzte Akquisition in China unterstreicht die strategische Bedeutung der Expansion in die neuen Märkte. Gleichzeitig untermauert Mutares damit die langfristigen Wachstumsambitionen auf einen Konzernumsatz von EUR 10 Mrd. beziehungsweise einen Jahresüberschuss der Mutares-Holding in Höhe von ca. EUR 200 Mio. im Geschäftsjahr 2028.

Vor dem Hintergrund der abgeschlossenen und unterzeichneten Transaktionen des Geschäftsjahres 2023, des transaktionsreichen ersten Halbjahres 2024 und der Annahmen zu weiteren beabsichtigten Transaktionen im Jahresverlauf sowie der Planungen für die einzelnen Portfoliounternehmen bestätigt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und erwartet für den Mutares-Konzern weiterhin einen Anstieg der Umsatzerlöse auf EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd.

Der Jahresüberschuss der Mutares SE & Co. KGaA soll regelmäßig in einer Spanne von 1,8 % bis 2,2 % der konsolidierten Umsatzerlöse des Mutares-Konzerns liegen. Ausgehend von den prognostizierten Umsatzerlösen für den Mutares-Konzern von im Mittel EUR 6,0 Mrd. erwartet der Vorstand daher einen Jahresüberschuss von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio. im Geschäftsjahr 2024. Dazu sollen alle Quellen, aus denen sich der Jahresüberschuss der Mutares SE & Co. KGaA grundsätzlich speist, nämlich einerseits die Umsatzerlöse aus dem Beratungsgeschäft und andererseits die Dividenden von Portfoliounternehmen sowie insbesondere auch Exit-Erlöse aus dem Verkauf von Beteiligungen, beitragen.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Auf dieser Basis wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio., für das Geschäftsjahr 2025 von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX an.

1) Das Adjusted EBITDA ist eine um Sondereffekte insbesondere aufgrund der Einflüsse aus den geschäftsmodellimmanent regelmäßigen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios bereinigte EBITDA-Steuerungskennzahl. Basis für die Berechnung bildet das berichtete Konzern-EBITDA, bereinigt um transaktionsbedingte Effekte (Gewinne aus günstigem Erwerb bzw. Entkonsolidierungseffekte) sowie Restrukturierungs- und sonstige Einmalaufwendungen bzw. -erträge.

2) Die Vorjahreswerte wurden der neuen Segmentstruktur entsprechend angepasst.

