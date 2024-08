Bostic (Fed) - Will vor Zinssenkung "noch ein paar Daten" sehen

(Reuters) - Der US-Notenbanker Raphael Bostic will nach eigenen Angaben "noch ein paar Daten" sehen, bevor er eine Zinssenkung unterstützt.

Das Gleichgewicht der Risiken bezüglich Inflation und Arbeitsmarkt nähere sich zwar einem ausgewogenen Zustand an, sagte Bostic am Dienstag in Atlanta. Er wolle jedoch sicherstellen, dass die Fed nicht zu früh die Zinsen senke. Sonst müsse sie diese bei einem etwaigen Wiedererstarken der Inflation nur wieder erhöhen. Sollte sich die Wirtschaft entsprechend seiner Vorstellungen entwickeln, könnten die Zinsen bis zum Ende des Jahres gesenkt werden, sagte Bostic. "Ich bin bereit zu warten, aber es wird kommen ... es wird kommen."

Derzeit hält die Federal Reserve den geldpolitischen Schlüsselsatz in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Bei der nächsten Zinssitzung im September steht Fed-Chef Jerome Powell zufolge eine Senkung zur Debatte, falls die Daten mehr Zuversicht in ein nachhaltiges Abflauen des Preisdrucks in Richtung des Inflationsziels vermitteln.

