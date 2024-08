New York Ausblick: Wenig Bewegung - Inflation sinkt unerwartet etwas

Nach den deutlichen Kursgewinnen am Dienstag dürften die US-Börsen am Mittwoch wenig verändert in den Handel starten. Die mit Spannung erwarteten Verbraucherpreise für Juli sorgten zunächst kaum für Impulse. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial geringfügig im Minus auf 39.741 Zähler. Der von großen Tech-Werten dominierte Nasdaq 100 wird 0,1 Prozent tiefer erwartet.

In den USA schwächte sich der Preisauftrieb unerwartet ab. Die Verbraucherpreise stiegen zum Vorjahresmonat um 2,9 Prozent. Im Vormonat hatte die Rate 3,0 Prozent betragen. Volkswirte hatten mit einer unveränderten Rate gerechnet. "Alles in allem werden die Zinssenkungserwartungen, die als erhöht zu bezeichnen sind, wohl nicht geschmälert", schrieb Volkswirt Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen.

Unter den Einzelwerten schnellten die Aktien von Kellanova im vorbörslichen US-Handel um 7,4 Prozent in die Höhe. Der Nahrungsmittelkonzern Mars will den Pringles-Hersteller kaufen. Mars zahlt 83,50 Dollar je Aktie.

Es wäre eine der größten Übernahmen in diesem Jahr und brächte zwei bedeutende Nahrungsmittelkonzerne zusammen. Wegen der geringen Überschneidungen zwischen den Produkten von Mars und Kellanova würde ein Zusammenschluss der beiden Unternehmen Analysten zufolge keine größeren kartellrechtlichen Bedenken aufwerfen.

Die Anteilsscheine von Ouster sackten vorbörslich um zwölf Prozent ab, nachdem das Lidar-Technologieunternehmen mit seinem Umsatzausblick enttäuscht hatte. Mit Lidar wird eine bestimmte Form des Laserscanning bezeichnet. Lidar-Sensoren sind für automatisiertes Fahren wichtig.