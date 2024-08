ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Schott Pharma auf 32,80 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schott Pharma von 32,70 auf 32,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Pharmazulieferer dürfte angesichts einer schwächeren Nachfrage vorsichtig auf das kommende Jahr blicken, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Planbarkeit mit Blick auf den Abbau von Lagerbeständen bei Kunden habe spürbar nachgelassen./niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2024 / 12:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2024 / 19:00 / ET

