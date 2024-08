IRW-News: Redivium Limited: Redivium nimmt den Handel an der Frankfurter Börse auf

IRW-PRESS: Redivium Limited: Redivium nimmt den Handel an der Frankfurter Börse auf

15. August 2024. Redivium Limited (ASX:RIL) (Redivium oder das Unternehmen), ein aufstrebendes Recyclingunternehmen für Lithium-Ionen-Batterien (LiB), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Handel an der Frankfurter Börse unter dem Ticker FWB: HR90 aufgenommen hat. Die Frankfurter Wertpapierbörse ist die größte Börse in Kontinentaleuropa.

Die Notierung an der Frankfurter Börse unterstützt die Strategie von Redivium, seine Investorenbasis außerhalb Australiens zu erweitern, während das Unternehmen seine LiB-Recyclingkapazitäten, technologische Diversifizierung sowie die Reichweite und den Umfang seiner Rohstofflieferketten ausbaut.

Die Australian Securities Exchange (ASX) wird weiterhin die Hauptbörse von Redivium sein.

Redivium hat die in Frankfurt ansässige DGWA, Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse, zu seinem Investor Relations-Berater in Europa ernannt.

Die DGWA wird Redivium bei der Ansprache von Privatanlegern, institutionellen Investoren und Family Offices in der deutschsprachigen DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) sowie im übrigen Europa unterstützen.

Michael OLeary-Collins, Executive Director von Redivium und CEO Europe, sagte:

"Wir freuen uns, unsere Präsenz am Aktienmarkt durch die Notierung an der Frankfurter Börse zu erweitern. Dies ermöglicht es privaten und institutionellen europäischen Anlegern in unsere Aktien in ihrem Heimatmarkt zu investieren, während wir unsere Geschäftstätigkeiten in Europa weiter ausbauen.

Nachhaltig gewonnene Batterierohstoffe sind für die Resilienz und die strategische Autonomie Europas von entscheidender Bedeutung, und wir sind davon überzeugt, dass unser wachsendes Angebot an Batterierecycling-Technologien dazu beitragen wird, den Kreislauf zu schließen.

Hierzu gehört eine Lizenz zur Vermarktung einer patentierten Technologie von ACN 630 589 507 Pty Ltd, die sich im gemeinsamen Besitz von Neometals Ltd (ASX: NMT) und der SMS Group GmbH befindet und die Mercedes Benz für seinen Recyclingbedarf ausgewählt hat.

Die europäischen Industrieakteure sind auf der Suche nach recycelten ESG-freundlichen kritischen Rohstoffen in großem Maßstab, für die es derzeit nur wenige Lösungen gibt. Wir freuen uns, die DGWA als Partner auf unserem Weg zur Bereitstellung dieser hochwertigen Batteriematerialien für die Lieferketten der Lithium-Ionen-Batterieproduktion in Europa zu haben."

Stefan Müller, CEO der DGWA, kommentierte:

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Redivium. Europäische Investoren, Regierungen und Hersteller von Originalausrüstung (OEMs) sind sich des Mangels an kritischen Rohstoffen für die europäische Industrie und der Rolle, die das Recycling spielen muss, sehr bewusst. Der Zugang von Redivium zu einer marktführenden Batterierecyclingtechnologie passt perfekt zu den Zielen des kürzlich eingeführten europäischen Gesetzes zu kritischen Rohstoffen.

Die lizenzierte Technologie von Redivium stärkt die Lieferketten in der gesamten Europäischen Union. Dies unterstützt die wirtschaftliche und strategische Stabilität des Kontinents. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen europäischen Investoren und Branchenakteuren vorzustellen."

Diese ASX-Meldung wurde vom Vorstand des Unternehmens zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Michael OLeary-Collins

Executive Director

Redivium Ltd

E-Mail: info@redivium.com

Mindy Ku

Company Secretary

Redivium Ltd

E-Mail: mku@corpbservices.com

Über Redivium Limited (www.redivium.com)

Redivium hat sich zum Ziel gesetzt, fortschrittliche Batterierecyclingtechnologie in ganz Europa anzubieten. Redivium hat auch die Vermarktungsrechte für die von Neometals entwickelte und von ACN630 589 507 Pty Ltd lizenzierte Technologie für das Vereinigte Königreich, Irland, die nordischen Länder (Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland), Italien und Südosteuropa (Albanien, Bulgarien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Griechenland, Rumänien, Serbien, Slowakei und Slowenien). ACN 630 589 507 Pty Ltd ist im gemeinsamen Besitz von Neometals Ltd (ASX: NMT) und dem deutschen Engineering-Unternehmen SMS Group GmbH.

Das sichere Recyclingverfahren von Redivium beseitigt den Abfall von Lithium-Ionen-Batterien und gewinnt wertvolle Materialien wie Lithium, Nickel, Kupfer und Anoden-Komponenten zurück zur Wiederverwendung in der Produktion neuer Batterien. Angesichts der strengen EU-Vorschriften und der Finanzierung, die Recycling-Innovationen im Zuge der Elektrifizierung der Automobilindustrie unterstützt, will Redivium ein führender Batterie-Recycler werden.

Über die DGWA (www.dgwa.org)

Die Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH (DGWA), ist eine europäische Investmentbanking-Boutique mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland. Das Managementteam verfügt über eine 30-jährige Erfahrung im Handel, bei Investitionen und bei der Analyse kleiner und mittlerer Unternehmen in der ganzen Welt. Die Erfolgsbilanz der DGWA umfasst mehr als 250 Börsengänge, Finanzierungen, Anleiheemissionen, Dual Listings und Corporate-Finance-Transaktionen sowie entsprechende Roadshows und Awareness-Kampagnen.

Die Ausgangssprache (Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000310211

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.