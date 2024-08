Ölpreis: US-Wirtschaftsdaten im Blick – US-Lagerbestände belasten nur kurzzeitig

Anleger am Ölmarkt dürften weiterhin entsprechende US-Wirtschaftsdaten nach konjunkturellen Hinweisen abklopfen. Nach einem überraschenden Anstieg der Rohöl-Lagerbestände vom Vortag und dem damit verbundenen Rückgang des Ölpreises könnte nun wieder eine Erholung einsetzen. Auch der Nahostkonflikt dürfte weiterhin eine wichtige Rolle am Markt spielen.

Aus charttechnischer Perspektive könnte die Sorte der US-amerikanischen Rohölsorte West Texas Intermediate (WTI) möglicherweise zunächst in einem Seitwärtstrend zwischen 72- und 80 Dollar verweilen.

US-Regierung meldet Anstieg der Lagerbestände an Rohöl – Einzelhandelsumsätze und Fed-Vertreter im Fokus

Am Mittwoch hatte ein überraschendes Plus bei den US-Ölreserven den Preis noch unter Druck gesetzt. So meldete die US-Regierung einen Anstieg der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl um 1,4 Millionen auf 430,7 Millionen Barrel. Erwartet wurde im Mittel ein Rückgang um 2,0 Millionen Barrel.