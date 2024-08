Südkorea signalisiert Nordkorea Unterstützung für Atomwaffenverzicht

Seoul (Reuters) - Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol hat einen überraschenden Vorstoß zur Verbesserung der Beziehungen zu Nordkorea unternommen.

In seiner Rede zum nationalen Befreiungstag am Donnerstag schlug Yoon die Einrichtung eines beratenden Gremiums auf Arbeitsebene vor, um Wege zur Entspannung und Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu erörtern. "Wenn Nordkorea den Weg der Denuklearisierung einschlägt, werden wir sofort mit der politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit beginnen", sagte Yoon anlässlich des 79. Jahrestages der Unabhängigkeit Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft. Der Präsident betonte die Bereitschaft zur Zusammenarbeit, sollte Nordkorea "nur einen Schritt" in Richtung nuklearer Abrüstung machen.

Der Vorstoß Südkoreas zielt darauf ab, die seit langem festgefahrenen Beziehungen zwischen den beiden Nachbarstaaten zu verbessern und die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel abzubauen. Experten sehen in dem Angebot eine wichtige Initiative zur Wiederbelebung des Dialogs zwischen Nord- und Südkorea.

