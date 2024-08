AKTIEN IM FOKUS: Munich Re weiter erholt - Könnten Abwärtstrend knacken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Munich Re haben am Freitag einen Versuch unternommen, den Anfang Juli gestarteten Abwärtstrend zu verlassen. Am frühen Nachmittag legten sie um knapp ein Prozent auf 457,10 Euro zu. Der Abwärtstrend verläuft bei etwa 453 Euro. Ein Tages- und Wochenschluss über diesem Niveau könnte das Chartbild wieder etwas aufhellen.

Die Anteilsscheine des Rückversicherer hatten Anfang Juli ein Rekordhoch von 474 Euro erklommen, bevor die Angst vor einer starken US-Hurrikansaison den Kurs nach unten gezogen hatte. Damals hatte Hurrikan "Beryl" die US-Küste erreicht. So war noch nie so früh in der im Atlantik tobenden Hurrikan-Saison, die im Juni beginnt und etwa ein halbes Jahr dauert, ein derart starker Sturm erfasst worden. Wärmeres Meereswasser im Zuge des Klimawandels macht starke Wirbelstürme wahrscheinlicher.

Die schlimmsten Befürchtungen hinsichtlich der möglichen Schäden durch "Beryl" hatten sich am Ende aber nicht bewahrheitet. Hinzu kam eine im ersten Halbjahr überraschend deutliche Gewinnsteigerung bei der Munich Re. Der Konzern hatte die Geschäftszahlen am 8. August vorgelegt und dabei auf ein wohl weiterhin gutes Marktumfeld verwiesen sowie das Jahresgewinnziel von 5 Milliarden Euro bestätigt.

Auch für die Papiere der Hannover Rück ging es zum Wochenschluss hin mit 0,3 Prozent auf 243,30 Euro etwas nach oben. Sie hatten sich schon am Donnerstag mit einem Anstieg in den Bereich über 242 Euro ein Stück weit freigeschwommen. In diesem Bereich war der Kurs im Juli noch mehrfach wieder nach unten abgedreht.

Die Hannover Rück sieht sich nach einem besser als erwartet gelaufenen zweiten Quartal ebenfalls auf Kurs zu den Jahreszielen. Seit der Veröffentlichung der Geschäftszahlen am 12. August haben die Papiere fast 13 Prozent hinzugewonnen.

Mit Kursgewinnen seit Jahresanfang von rund 22 Prozent beziehungsweise gut 12 Prozent liegen Munich Re und Hannover Rück im vorderen Feld des deutschen Leitindex Dax ./mis/ajx/stk