EQS-News: Erste ordentliche Hauptversammlung der Circus SE: Aktionärinnen und Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten zu

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Erste ordentliche Hauptversammlung der Circus SE: Aktionärinnen und Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten zu



16.08.2024 / 17:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Erste ordentliche Hauptversammlung der Circus SE: Aktionärinnen und Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten zu



Hamburg, 16. August 2024 – Die Circus Group (Xetra: CA1) hat heute, am 16. August 2024, die diesjährige ordentliche Hauptversammlung abgehalten. Insgesamt waren 67,18 Prozent des Grundkapitals bei der Versammlung in Hamburg vertreten. Es standen acht Punkte auf der Tagesordnung der Hauptversammlung. Die Aktionärinnen und Aktionäre sprachen dem geschäftsführenden Direktor und dem Verwaltungsrat das Vertrauen für das Geschäftsjahr 2023 aus und stimmten allen Beschlussvorschlägen der Gesellschaft mit breiter Mehrheit zu.



In seiner Rede hob Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer der Circus Group, insbesondere die bedeutenden Fortschritte auf strategischer, operativer und finanzieller Ebene hervor. Das Unternehmen habe zahlreiche Meilensteine erreicht und damit ein solides Fundament für das zukünftige Wachstum im Food-Service-Markt geschaffen.



„Wir befinden uns in einer hervorragenden Ausgangsposition, um der Food-Service-Industrie innovative Automatisierungslösungen bereitzustellen, die sowohl den Fachkräftemangel als auch steigende Kosten effektiv adressieren. Unser klares Ziel ist es, 2025 mit der Kommerzialisierung zu beginnen und den kommerziellen Rollout 2026 zu beschleunigen, um unsere Stellung als globaler Innovationsführer weiter auszubauen. Im Jahr 2024 und darüber hinaus liegt unser Fokus darauf, unsere integrierten Food-Tech-Lösungen weiter zu optimieren und die Serienproduktion unseres CA-1 Koch-Roboters voranzutreiben“, erklärt Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer der Circus Group.



Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der heutigen Hauptversammlung sowie der Geschäftsbericht sind über den Investor Relations-Bereich der Circus SE unter circus-group.com/de/annual-general-meeting abrufbar.



Über die Circus Group:

Die Circus Group (XETRA: CA1) ist ein führendes KI-Robotik-Unternehmen, spezialisiert auf die vollständige Automatisierung komplexer Kochprozesse. Auf seiner Mission, Menschen mit frischen und hochwertigen Mahlzeiten zu versorgen, bietet Circus globalen Zugang zu ausgewogener Ernährung, für alle, jederzeit. Das Unternehmen hat den weltweit ersten kommerziell nutzbaren Roboter für die Lebensmittelproduktion entwickelt, Circus Autonomy One. Circus beschäftigt Talente in den Bereichen künstliche Intelligenz, Robotertechnik und Foodservice an vier Standorten und hat seinen Hauptsitz in Hamburg.



Kontakt:

Circus SE

Hongkongstraße 6

20457 Hamburg

Deutschland



Investor Relations Kontakt:

Maximilian Hartweg

Head of Corporate Development

ir@circus-group.com



Pressekontakt:

Florian Anders

Head of Corporate Communications

press@circus-group.com

16.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Circus SE Hongkongstrasse 6 20457 Hamburg Deutschland E-Mail: ir@circus-group.com Internet: https://www.circus-group.com/investors ISIN: DE000A2YN355 WKN: A2YN35 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access) EQS News ID: 1969907

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1969907 16.08.2024 CET/CEST