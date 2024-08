Gewinnmitnahmen zum Wochenende| Bayer schlägt zurück

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

Anmeldung Frankfurt School of Finance: https://sites.google.com/view/financeaihub



Eine sehr starke Woche, mit Zugewinnen von 3 % beim marktbreiten S&P und 5% an der Technologiebörse NASDAQ, wird am heutigen Freitag mit Gewinnmitnahmen der Anleger, abgesichert.

Perfekt ineinander greifende Konjunkturdaten und starke Unternehmenserträge haben den Kursen kräftigen Schub verliehen diese Woche.

Das Sentiment hat sich diese Woche gedreht und die Stimmung ist nach der volatilen letzten Woche wieder hin zu positiveren Wirtschaftsaussichten gekippt.

Bayer erzielt einen juristischen Erfolg im Glyphosat Streit und die Aktie steigt zeitweise über 12 %. Jetzt geht es um die gerichtlichen Zuständigkeiten und ein mögliches Grundsatzurteil, dass den Leverkusenern den schier unendlichen Rechtsstreit beilegen könnte.



00:00 Intro | Begrüßung

00:55 Gewinnmitnahmen | Überblick

02:22 Immobilienbranche

03:13 Goldilocks-Szenario | Zinssenkung | FED

05:03 Daten aus UK, Europa | Bayer

06:35 Konjunkturdaten aus Asien

08:43 Geopolitik | US Wahlen

10:52 Konsum (u.a. Chipotle) | Boeing | Autodesk

12:22 Walmart | Applied Materials

15:02 Emcore | Coherent | Globant | H&R Block

18:00 Analysten: Cisco, Estée Lauder, Walmart, Deere

19:50 Ausblick kommende Woche





*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke