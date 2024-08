Illumina - Ein antizyklischer Trade …

… aber einer mit Charme. So lässt sich die charttechnische Ausgangslage bei der Illumina-Aktie derzeit treffend zusammenfassen. Doch der Reihe nach: Seit drei Jahren befindet sich der Titel in einer äußerst schwierigen Marktphase, in deren Verlauf das Papier von über 550 USD auf unter 100 USD zurückfiel. Auf Basis dieser runden Marke gelang zuletzt die Ausbildung eines klassischen Candlestickumkehrmusters in Form eines sog. „morning stars“. Diese konstruktive Kerzenformation ist gleichzeitig Teil eines möglichen Doppelbodens (siehe Chart). Mit dieser Entwicklung stellt der Titel darüber hinaus den Abwärtstrend seit August 2021 (akt. bei 119,20 USD) zur Disposition. Gelingt ein nachhaltiger Trendbruch, würde dies für ein echtes Ausrufezeichen hinter dem aktuellen Stabilisierungsversuch sorgen. Diese „Schaltstelle“ harmoniert zudem bestens mit dem Tief vom Dezember 2016 bei 119,37 USD, sodass auf diesem Level ein bedeutender Kreuzwiderstand entsteht. Im Ausbruchsfall markiert das bisherige Jahreshoch bei gut 148 USD ein wichtiges Erholungsziel. Jenseits dieser Marke würde auch die diskutierte untere Umkehr endgültig Realität werden. Als Absicherung bietet sich indes das Maitief bei rund 100 USD an.

Illumina (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Illumina

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

